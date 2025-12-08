Ba Lan - Đức huấn luyện trên không, củng cố “lá chắn NATO” tại sườn Đông

Ngày 7/12, Không quân Đức và Ba Lan đã tiến hành bài huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không, nhằm tăng cường khả năng phối hợp và củng cố lá chắn phòng không của NATO ở sườn Đông, trong bối cảnh liên minh siết chặt an ninh sau cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan.

Ba Lan - Đức huấn luyện chung trên không. Ảnh: TVP World

Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan công bố hình ảnh cho thấy tiêm kích F-16 của nước này tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu Airbus A330 MRTT, trong khi hai tiêm kích Eurofighter của Đức bay hộ tống ở khu vực lân cận.

Phía Ba Lan khẳng định hoạt động huấn luyện là minh chứng cho việc các lực lượng đồng minh duy trì tập luyện thường xuyên để nâng cao khả năng phối hợp tác chiến. Tư lệnh Không quân Đức, Tướng Holger Neumann, nhấn mạnh: “Với nhiệm vụ này, chúng tôi gửi đi một thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ đối với Ba Lan – quốc gia láng giềng của chúng tôi – và đối với toàn bộ NATO.”

Trước đó, Berlin đã triển khai năm tiêm kích Eurofighter cùng khoảng 150 quân nhân tới căn cứ Malbork ở miền Bắc Ba Lan, tham gia bảo vệ không phận Ba Lan theo cơ chế điều phối của NATO. Các máy bay Eurofighter hiện hoạt động trong nhiệm vụ “Canh gác sườn Đông” của NATO, được kích hoạt sau sự kiện UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan hồi tháng 9. Đơn vị này dự kiến lưu trú tại Malbork đến tháng 3/2026.

Về phần mình, Ba Lan cũng đã thúc giục NATO tăng tốc chiến dịch bảo vệ sườn Đông, sau khi Romania và Moldova liên tiếp ghi nhận các drone lạ xâm nhập không phận, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh cần đẩy mạnh chiến dịch “Eastern Sentry” (“Người canh gác phương Đông”), vốn có sự tham gia của tám quốc gia.

Hoạt động huấn luyện chung Ba Lan – Đức diễn ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu ghi nhận các sự cố UAV, đặt ra thách thức an ninh mới và thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của EU cũng như NATO.

Lê Hà

Nguồn: TVP World, Reuters