Anh triển khai tiêm kích tại Ba Lan, khẳng định cam kết bảo vệ không phận NATO

Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.

Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiệm vụ này được Chính phủ Anh công bố hôm 15/9, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nhấn mạnh “thông điệp rõ ràng: Không phận NATO sẽ được bảo vệ.”

Theo đó, hai tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã cất cánh từ một căn cứ ở miền Đông nước Anh tối 19/9 để tuần tra không phận Ba Lan và ngăn chặn các mối đe dọa trên không. Các máy bay đã trở về Anh an toàn vào sáng 20/9.

Tham mưu trưởng Không quân Harv Smyth cho biết, tiêm kích Anh đã tham gia cùng lực lượng của các đồng minh dọc sườn phía Đông châu Âu, đồng thời khẳng định “sự linh hoạt, phối hợp chặt chẽ và sẵn sàng triển khai sức mạnh không quân trên phạm vi xa.”

Chính phủ Anh cũng cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tháng 4/2027, như một thông điệp gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng London sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho an ninh châu Âu.

Tổng thống Trump từng chỉ trích các quốc gia châu Âu chưa đầu tư đủ cho quốc phòng và còn phụ thuộc vào Mỹ.

Anh triển khai tiêm kích tại Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở châu Âu, khi Chính phủ Estonia thông báo không phận nước này đã bị xâm phạm trong khoảng 12 phút vào sáng 19/9 theo giờ địa phương, tại khu vực thuộc đảo Vaindloo, cách thủ đô Tallinn khoảng 100km. Estonia coi đây là điều "chưa từng có tiền lệ."

Ngoại trưởng nước này Margus Tsahkna nêu rõ 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã bay vào không phận mà không được phép và đây là vụ vi phạm không phận Estonia thứ 4 từ đầu năm đến nay. Người đứng đầu ngành ngoại giao Estonia cho biết sẽ kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng không.

Phía Estonia nghi ngờ các máy bay xâm phạm không phận có thể là của Nga và đã mời Đại biện lâm thời Nga đến trao đổi. Tuy nhiên, Moskva đã bác bỏ điều này.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay quân sự của nước này chỉ bay qua vùng biển trung lập trên Biển Baltic trong hành trình từ khu vực Tây Bắc của Nga tới Kaliningrad.

Trước đó, Ba Lan cũng thông báo các thiết bị bay không người lái (UAV) đã xâm phạm không phận nước này ngày 9/9. Moskva cũng đã bác bỏ cáo buộc của Warsaw cho rằng các UAV của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan./.

Theo TTXVN