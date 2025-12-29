Bulgaria gia nhập khu vực đồng euro trong bối cảnh lo ngại và bất ổn chính trị

Ngày 1/1/2026, Bulgaria chính thức gia nhập khu vực đồng euro, trở thành quốc gia thứ 21 sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong bối cảnh dư luận trong nước vẫn còn chia rẽ và lo ngại về nguy cơ giá cả tăng cũng như bất ổn kinh tế – chính trị và sự phản đối từ gần một nửa dân số.

Bulgaria gia nhập khu vực đồng euro. Ảnh: France24

Sau giai đoạn siêu lạm phát trong thập niên 1990, Bulgaria đã áp dụng cơ chế tỷ giá hối đoái cố định. Ban đầu neo đồng nội tệ (Lev) vào đồng Deutsche Mark (DM) để tạo ổn định, rồi chuyển sang neo vào đồng Euro (EUR) sau khi Euro ra đời, giúp kiểm soát lạm phát và xây dựng lòng tin, và hiện tại đang trên lộ trình gia nhập Khu vực đồng Euro (Eurozone)

Trong năm nay, một chiến dịch phản đối với khẩu hiệu “giữ đồng lev Bulgaria” đã xuất hiện, khai thác tâm lý lo sợ giá cả leo thang cũng như cái nhìn nhìn chung không mấy tích cực của một bộ phận người dân đối với đồng euro. Tuy vậy, các chính phủ kế tiếp nhau vẫn thúc đẩy mục tiêu gia nhập khu vực đồng euro, trong khi những người ủng hộ cho rằng bước đi này sẽ giúp thúc đẩy kinh tế, tăng cường gắn kết với phương Tây và giảm thiểu ảnh hưởng của Nga.

Theo khảo sát mới nhất của Eurobarometer, có tới 49% người dân Bulgaria phản đối việc chuyển đổi sang đồng euro. Bất chấp sự phản đối, Chính phủ Bulgaria vẫn kiên định với mục tiêu gia nhập Eurozone, coi đây là “tấm khiên” bảo vệ nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, “nhờ đồng euro”, Bulgaria sẽ có thêm thương mại, thêm đầu tư cũng như nhiều “việc làm chất lượng và thu nhập thực tế” hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã nhấn mạnh những lợi ích “đáng kể” của việc chuyển đổi: thương mại thuận lợi hơn, chi phí tài chính thấp hơn và giá cả ổn định hơn. Bà ước tính các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiết kiệm được khoảng 500 triệu euro phí chuyển đổi ngoại tệ mỗi năm. Ngành du lịch, đóng góp 8% GDP của Bulgaria, cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn. Về lo ngại giá cả, bà Lagarde trấn an rằng tác động lạm phát từ việc chuyển đổi tiền tệ thường chỉ là “khiêm tốn và ngắn hạn,” dao động từ 0,2 đến 0,4 điểm phần trăm dựa trên kinh nghiệm của các nước đi trước.

Lê Hà.

Nguồn: The Guardian, france24.