Australia và Hàn Quốc tung gói hỗ trợ kinh tế ứng phó khủng hoảng năng lượng

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và bất ổn toàn cầu từ xung đột tại Trung Đông, cả Australia và Hàn Quốc đều tung ra các gói hỗ trợ kinh tế lớn nhằm giảm tác động tiêu cực tới doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Australia sẽ cung cấp tối đa 1 tỷ AUD (khoảng 693 triệu USD) dưới dạng các khoản vay không lãi suất cho các doanh nghiệp trọng yếu, bao gồm lĩnh vực vận tải và sản xuất phân bón, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Gói hỗ trợ được đưa ra khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đẩy giá tăng và làm dấy lên lo ngại về khả năng cung ứng, trong khi Australia phụ thuộc vào nhập khẩu hơn 80% nhiên liệu. Lo ngại thiếu hụt đã khiến tình trạng mua tích trữ xuất hiện tại một số khu vực, dù chính phủ khẳng định nguồn cung trên thị trường vẫn được đảm bảo.

Ngoài gói vay, Australia sẽ đẩy nhanh triển khai quỹ trung hòa phát thải trị giá 5 tỷ AUD để thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng năng lượng sạch, mở rộng sản xuất nhiên liệu lỏng phát thải thấp như ethanol và biodiesel. Đồng thời, chính phủ đã xuất kho dự trữ xăng dầu, giảm một nửa thuế nhiên liệu, tạm thời nới lỏng tiêu chuẩn nhiên liệu và phối hợp với các bang để không tăng thuế hàng hóa và dịch vụ đối với giao dịch nhiên liệu, nhằm ổn định giá và nguồn cung.

Tại Hàn Quốc, trước mối đe dọa an ninh năng lượng do xung đột Trung Đông, Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi Quốc hội nước này sớm thông qua gói ngân sách bổ sung 26.200 tỷ won (khoảng 17,3 tỷ USD) nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Ông Lee cảnh báo ngay cả khi xung đột kết thúc, việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị ảnh hưởng và đưa nguồn cung trở lại bình thường sẽ mất nhiều thời gian.

Quốc hội Hàn Quốc dự kiến phê duyệt ngân sách trước ngày 10/4 và chính phủ sẽ triển khai ngay sau khi được thông qua. Gói ngân sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế, bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và duy trì hoạt động của các doanh nghiệp thiết yếu.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters