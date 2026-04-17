Australia tăng cường nhập khẩu năng lượng từ Đông Nam Á

Ngày 17/4, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã thực hiện chuyến công du kéo dài hai tuần tới một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó tập trung vào các cam kết về an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng, giữa bối cảnh lo ngại về biến động thị trường nhiên liệu toàn cầu gia tăng.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (phải) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau lễ đón tiếp chính thức tại văn phòng Chính phủ Liên bang “Putra Perdana” ở Putrajaya vào ngày 16 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AFP

Theo các nguồn tin, chuyến đi của ông Albanese tới Singapore, Brunei và Malaysia được mô tả như một nỗ lực nhằm củng cố các thỏa thuận cung ứng năng lượng và phân bón, đồng thời bảo đảm dòng chảy ổn định của khí đốt, nhiên liệu và lương thực giữa Australia và khu vực.

Chính phủ Australia cho biết nước này sẽ duy trì nguồn cung ổn định về khí đốt và lương thực cho khu vực, trong khi tìm kiếm sự đảm bảo về nguồn cung nhiên liệu và phân bón từ các đối tác Đông Nam Á. Một số thỏa thuận song phương đã được công bố, trong đó các bên cam kết tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

Tại Malaysia, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với người đồng cấp Anwar Ibrahim, tại đây Thủ tướng Malaysia cho biết, tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas sẽ ưu tiên cung cấp lượng nhiên liệu dư thừa cho Australia sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước. Hai nước hiện có quan hệ thương mại năng lượng chặt chẽ, trong đó Australia là nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn cho Malaysia, còn Malaysia cung cấp một phần nhiên liệu tinh chế và phân bón cho Australia.

Các chuyên gia được truyền thông dẫn lại cho rằng chuyến công du phản ánh nỗ lực của Canberra trong việc trấn an thị trường nội địa trước lo ngại gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng biến động giá năng lượng.

Tuy nhiên, một số ý kiến học thuật cho rằng các quốc gia Đông Nam Á được Australia lựa chọn vốn đã là những nhà cung cấp ổn định, do đó hiệu quả thực tế của chuyến đi trong việc gia tăng nguồn cung bổ sung còn hạn chế. Bất chấp điều đó, giới quan sát nhận định chuyến công du góp phần củng cố quan hệ kinh tế – năng lượng giữa Australia và khu vực, đồng thời nhấn mạnh tính “phụ thuộc lẫn nhau về chiến lược” trong chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực và công nghiệp tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Australia hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu từ châu Á, trong khi đồng thời là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: The Straits Times/AFP/ Asia News