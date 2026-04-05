Australia siết kiểm soát thị trường nhiên liệu: gần 100 trạm xăng đối mặt án phạt nặng

Chính quyền bang New South Wales (NSW) và Chính phủ Liên bang Australia vừa đồng loạt triển khai chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với các hành vi trục lợi giá xăng dầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và biến động giá toàn cầu đang gây áp lực nặng nề lên chi phí sinh hoạt của người dân.

Một khách hàng sử dụng máy bơm nhiên liệu để đổ đầy bình xăng xe tại Australia. Ảnh: The Guardian

Theo báo cáo mới nhất từ Cơ quan Quản lý Thương mại Công bằng NSW, một chiến dịch thanh tra “thần tốc” kéo dài 14 ngày đã được thực hiện trên phạm vi toàn bang. Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực địa tại gần 1.800 trạm bán lẻ nhiên liệu, tương đương khoảng 75% tổng số trạm xăng đang hoạt động tại khu vực này.

Kết quả kiểm tra cho thấy có ít nhất 93 trạm xăng vi phạm các quy định về minh bạch giá cả. Trong số đó, 23 trạm tọa lạc tại khu vực nội đô Sydney và phần còn lại tập trung ở các vùng ngoại ô New South Wales. Các sai phạm phổ biến bao gồm: niêm yết giá trên bảng hiệu không trùng khớp với giá tại vòi bơm, và đặc biệt là hành vi không cập nhật giá kịp thời lên ứng dụng giám sát FuelCheck theo quy định bắt buộc của pháp luật bang.

Trước tình trạng các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng biến động địa chính trị tại Trung Đông để đẩy giá, Chính phủ Liên bang Australia đã thông qua các biện pháp chế tài nghiêm khắc chưa từng có.

Bên cạnh mức phạt hành chính tại chỗ là 1.100 AUD(đô la Australia) cho mỗi lỗi vi phạm nhỏ, các tập đoàn xăng dầu nếu bị phát hiện có hành vi thỏa thuận giá hoặc cố tình gây hiểu nhầm có hệ thống sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 100 triệu AUD. Đây là mức tăng gấp đôi so với khung hình phạt cũ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát biểu trước truyền thông, Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, nhấn mạnh: "Việc đưa ra thông tin giá cả sai lệch không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn là sự thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi đã tăng cường gấp đôi đội ngũ thanh tra và sẽ tiếp tục duy trì áp lực này cho đến khi thị trường ổn định trở lại."

Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) cũng xác nhận sẽ thắt chặt việc giám sát chuỗi cung ứng, đảm bảo các khoản giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (hiện đang ở mức 26,3 cent/lít) phải được chuyển trực tiếp đến lợi ích của người lái xe thay vì rơi vào túi của các nhà bán lẻ.

Cơ quan Thương mại Công bằng đã kiểm tra gần ba phần tư số trạm xăng ở New South Wales. Nguồn: news.com.au

Chính quyền NSW kêu gọi người tiêu dùng tích cực sử dụng các công cụ công nghệ như ứng dụng FuelCheck để đối chiếu giá cả thực tế. Người dân được khuyến khích báo cáo ngay lập tức các trường hợp sai lệch giá thông qua đường dây nóng của Fair Trading để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý kịp thời.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch vẫn đang tiếp tục được mở rộng sang các tiểu bang lân cận như Victoria và Queensland nhằm ngăn chặn làn sóng trục lợi lan rộng trên toàn quốc.

Nhật Lệ

Nguồn: The Guardian, News.com.au