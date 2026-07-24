Australia đầu tư thêm 3,2 tỷ USD cho chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS

Chính phủ Australia ngày 24/7 thông báo sẽ đầu tư bổ sung 4,6 tỷ đô la Australia (tương đương khoảng 3,2 tỷ USD) để phát triển năng lực đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ hợp tác an ninh với Mỹ và Anh (AUKUS).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles. Ảnh: AFP.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết, khoản đầu tư mới sẽ được dành cho việc mở rộng và hiện đại hóa xưởng đóng tàu Osborne ở bang Nam Australia. Theo ông, đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng năng lực chủ quyền để Australia có thể tự đóng, vận hành, bảo dưỡng và duy trì hạm đội tàu ngầm hạt nhân trong tương lai, đồng thời khẳng định chương trình AUKUS vẫn “đi đúng hướng và đang được triển khai”.

Theo thỏa thuận AUKUS ký năm 2021, Australia sẽ mua ba tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ trong giai đoạn đầu, trước khi cùng Anh phát triển và chế tạo lớp tàu ngầm tấn công mới mang tên SSN-AUKUS, dự kiến được đưa vào hoạt động từ đầu thập niên 2040.

Australia đầu tư thêm 3,2 tỷ USD cho chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS. Ảnh: Reuters.

Thông báo mới được đưa ra trong bối cảnh chương trình AUKUS đang chịu nhiều sức ép về tiến độ. Các chuyên gia và nghị sĩ tại Mỹ lo ngại năng lực sản xuất tàu ngầm của nước này chưa đáp ứng yêu cầu chuyển giao cho Canberra, khi các nhà máy đóng tàu Mỹ vẫn chưa đạt mục tiêu sản xuất hai tàu ngầm lớp Virginia mỗi năm.

Một thay đổi đáng chú ý trong kế hoạch cũng đã được Bộ trưởng Marles xác nhận hồi cuối tháng 5. Theo đó, thay vì nhận hai tàu ngầm đã qua sử dụng và một tàu mới như phương án ban đầu, Australia sẽ tiếp nhận cả ba tàu đang phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ. Chính phủ Australia cho rằng, phương án này sẽ giúp giảm chi phí và rút ngắn thời gian chuyển giao.

Chương trình AUKUS được đánh giá là dự án quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước Australia, với tổng chi phí ước tính lên tới khoảng 250 tỷ USD trong vòng 30 năm. Canberra kỳ vọng việc đầu tư vào cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước sẽ giúp bảo đảm tiến độ triển khai chương trình, đồng thời tăng cường năng lực răn đe và khả năng tác chiến trên biển trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: South China Morning Post.