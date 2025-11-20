Australia chấm dứt tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ về đăng cai COP31

Australia đã chính thức từ bỏ quyền đăng cai Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP31 vào năm 2026, chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài với Thổ Nhĩ Kỳ về quyền tổ chức sự kiện quan trọng này.

Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Chris Bowen thừa nhận Australia đã thất bại trong nỗ lực đăng cai COP31. Ảnh: AP.

Theo giới phân tích, việc từ bỏ quyền đăng cai COP31 đánh dấu bước lùi của Australia trong lĩnh vực khí hậu quốc tế, nhưng cũng giúp nước này tiết kiệm hàng tỷ đô la trong bối cảnh quốc gia đang phải ưu tiên giải quyết các vấn đề nội tại, trong đó có áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng.

Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen cho biết, theo thỏa thuận đạt được về mô hình tổ chức COP31, các sự kiện tiền COP31 tại khu vực Thái Bình Dương sẽ do Australia chủ trì, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai hội nghị chính thức vào tháng 11/2026 tại thành phố Antalya, trên bờ Địa Trung Hải. Ngoài ra, ông Bowen có thể sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch COP phụ trách các cuộc đàm phán, đảm bảo Australia vẫn giữ vai trò lãnh đạo trong tiến trình này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers khẳng định dù không đăng cai, Australia vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong hội nghị và cam kết tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Việc Australia từ bỏ quyền đăng cai Hội nghị COP31 gây thất vọng lớn cho một số quốc đảo Thái Bình Dương và các nhà hoạt động khí hậu. Ảnh: Britannica.

Quyết định trên của chính phủ Australia đã gây thất vọng lớn đối với một số quốc đảo Thái Bình Dương và các nhà hoạt động khí hậu, những người từng kỳ vọng thành phố Adelaide sẽ là nơi tổ chức Hội nghị COP31 để thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo của Australia và tăng sức ảnh hưởng của khu vực Thái Bình Dương trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ông Bikenibeu Paeniu, cựu Thủ tướng Tuvalu– quốc gia có nguy cơ trở nên không thể cư trú trong thế kỷ này nếu khí thải không được kiểm soát cho rằng, quyết định của Australia phản ánh sự thiếu cam kết đối với công lý khí hậu. Ông nhấn mạnh không thể chấp nhận việc khu vực chỉ tổ chức sự kiện tiền COP, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai hội nghị chính, song nhấn mạnh rằng Thái Bình Dương sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của mình.

Ngọc Liên

ABC/Sky News