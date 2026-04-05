Argentina trục xuất nhà ngoại giao Iran, căng thẳng song phương gia tăng

Bộ Ngoại giao Argentina cho biết đã trục xuất đại diện ngoại giao cấp cao của Iran trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.

Đại sứ quán Iran tại Buenos Aires ngày 20/6/2025. Ảnh: AFP.

Trong một thông điệp đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4/4, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno cho biết Đại biện lâm thời của Iran, Mohsen Soltani Tehrani, đã rời khỏi nước này “theo đúng quy định” của một nghị quyết được ban hành hôm 2/4, yêu cầu nhà ngoại giao Iran rời khỏi quốc gia Nam Mỹ trong vòng 48 giờ.

Động thái trên diễn ra sau khi Argentina quyết định đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố, qua đó cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và tịch thu tài sản đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyết định được triển khai dưới thời Tổng thống Javier Milei, trong bối cảnh Buenos Aires tăng cường quan hệ với các đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ.

Argentina đã cùng với Mỹ và Liên minh châu Âu đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách đen Ảnh: AFP.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Iran lên án việc đưa IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố, cho rằng đây là hành động “không thể chấp nhận”, đồng thời cáo buộc Argentina chịu ảnh hưởng từ Mỹ và Israel, cảnh báo tác động tiêu cực tới quan hệ song phương.

Trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự nhắm vào Iran, đây không phải là lần đầu tiên một quan chức ngoại giao Iran bị trục xuất gần đây. Vào ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Lebanon thông báo hủy công nhận ông Mohammad Reza Sheibani, Đại sứ dự bị Iran, và yêu cầu ông rời Lebanon. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út cũng đã hành động, liệt một số quan chức Iran vào danh sách “người không được hoan nghênh”, với lý do Iran và các đại diện của họ thường xuyên tấn công lãnh thổ các nước Vùng Vịnh bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Giới phân tích nhận định, động thái trên có thể làm gián đoạn các kênh liên lạc chính thức giữa hai nước, đồng thời phản ánh xu hướng điều chỉnh lập trường tại khu vực Mỹ Latinh- trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: The Times of Israel.