Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Apple vừa đệ đơn kiện OpenAI với cáo buộc công ty trí tuệ nhân tạo (AI) này cùng lãnh đạo bộ phận phần cứng thực hiện chiến dịch có tổ chức nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại liên quan đến các sản phẩm chưa ra mắt của “Táo khuyết”.

Apple đệ đơn kiện cáo buộc nhà sản xuất ChatGPT, OpenAI, đánh cắp bí mật thương mại. Ảnh: Reuters.

Theo đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California ngày 10/7, Apple cho rằng OpenAI đã khuyến khích các nhân viên của hãng cung cấp thông tin, linh kiện, bản vẽ kỹ thuật và nhiều tài liệu mật về các sản phẩm đang trong quá trình phát triển nhằm phục vụ kế hoạch chế tạo dòng thiết bị AI của riêng mình.

Apple cũng nêu đích danh ông Tang Tan, Giám đốc phần cứng của OpenAI. Ông Tan từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm tại Apple và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển iPhone, Apple Watch, AirPods cùng nhiều thiết bị khác trước khi rời công ty.

Đáp lại, OpenAI bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có lợi ích nào trong việc sử dụng bí mật thương mại của doanh nghiệp khác.

Vụ kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong mối quan hệ giữa hai công ty vốn từng hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực AI. OpenAI hiện cung cấp công nghệ nền tảng cho Apple Intelligence và tích hợp ChatGPT vào trợ lý ảo Siri. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên được cho là đã xấu đi trong hơn một năm qua, đặc biệt sau khi OpenAI chiêu mộ nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive để phát triển các thiết bị AI thế hệ mới.

Theo Apple, OpenAI đã thu hút hơn 400 cựu nhân viên của hãng, trong đó có nhiều kỹ sư cấp cao. Đơn kiện cáo buộc OpenAI đã có hành vi “đánh cắp có hệ thống” các bí mật thương mại của Apple thông qua việc tuyển dụng nhân sự. Ngoài ra, Apple cho rằng OpenAI đã hướng dẫn các nhân viên sắp nghỉ việc không tiết lộ nơi làm việc mới nhằm tránh bị buộc rời công ty ngay lập tức, qua đó vẫn có thể tiếp tục truy cập các tài liệu và dữ liệu mật trong thời gian báo trước nghỉ việc.

Trong đơn kiện, Apple yêu cầu OpenAI chấm dứt các hành vi bị cho là vi phạm, tiêu hủy toàn bộ tài liệu độc quyền của Apple và thiết kế lại các sản phẩm phần cứng đang phát triển để bảo đảm không sử dụng bất kỳ công nghệ hay bí mật thương mại nào của hãng. Apple cũng đề nghị vụ việc được xét xử bằng bồi thẩm đoàn.

Apple cho biết trước khi khởi kiện, hãng đã nhiều lần tìm cách giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và yêu cầu OpenAI ngừng các hoạt động bị cho là vi phạm, song không nhận được phản hồi.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh cuộc đua phát triển các thiết bị AI thế hệ mới tại Thung lũng Silicon đang ngày càng quyết liệt. Apple, OpenAI cùng nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác đều đang đầu tư mạnh vào các sản phẩm tích hợp AI như kính thông minh, thiết bị đeo và các thiết bị cá nhân mới, nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu điện thoại thông minh.

Thúy Hà

Nguồn: Bloomberg