Anh xem xét phát hành “trái phiếu chiến tranh” nhằm tăng chi cho quốc phòng

Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Rachel Reeves mới đây cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc phương án phát hành “trái phiếu chiến tranh” như một công cụ huy động tài chính nhằm tăng chi cho quốc phòng.

Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Rachel Reeves. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, đề xuất này nằm trong nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn lực ngân sách trong bối cảnh nhu cầu tăng cường năng lực quốc phòng của Anh ngày càng lớn. “Trái phiếu chiến tranh” về bản chất là một dạng trái phiếu chính phủ, cho phép người dân và các nhà đầu tư trong nước cho Chính phủ vay vốn trong một khoảng thời gian nhất định, đổi lại nhận lãi suất tương đương hoặc gần với trái phiếu chính phủ thông thường.

Ý tưởng này trước đó đã được lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey đưa ra, với đề xuất phát hành khoảng 20 tỷ bảng Anh (27,1 tỷ USD). Theo phương án này, các trái phiếu có thể có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm, hướng tới việc huy động nguồn vốn nội địa, đồng thời tạo cơ hội để người dân trực tiếp đóng góp cho các mục tiêu quốc phòng.

Trong khi đó, nhu cầu tăng chi tiêu quốc phòng của Anh đang được nhấn mạnh từ phía quân đội. Theo The Times, Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Anh, Thượng tướng Không quân Richard Knighton, đã báo cáo với Thủ tướng Keir Starmer về việc cần bổ sung khoảng 28 tỷ bảng Anh (tương đương 38 tỷ USD) để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và duy trì năng lực tác chiến trong bối cảnh môi trường an ninh có nhiều biến động.

Anh xem xét phát hành “trái phiếu chiến tranh” nhằm tăng chi cho quốc phòng. Ảnh: AFP.

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước đi đáng chú ý trong chính sách tài khóa của Anh, phản ánh xu hướng kết hợp giữa các công cụ tài chính truyền thống và các hình thức huy động vốn mới nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong diễn biến khác, cùng ngày thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích và yêu cầu từ chức sau khi phe đối lập cáo buộc ông phê duyệt bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ, bất chấp cảnh báo an ninh liên quan đến mối quan hệ với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Phe đối lập cho rằng vụ việc cho thấy “lỗ hổng nghiêm trọng” trong quy trình thẩm định nhân sự cấp cao và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Thủ tướng. Trong khi đó, ông Starmer khẳng định chỉ mới được thông báo gần đây và cho rằng có sự thiếu minh bạch từ cấp dưới.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Anh chuẩn bị bầu cử địa phương, được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến uy tín của Chính phủ và cục diện chính trị thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: TASS