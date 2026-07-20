Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nâng cao hiệu quả ứng phó thảm họa trên toàn cầu

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng xảy ra với tần suất cao và mức độ nghiêm trọng hơn trên thế giới, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ quan trọng giúp các tổ chức nhân đạo nâng cao hiệu quả ứng phó khẩn cấp, từ dự báo thảm họa, đánh giá thiệt hại đến phân phối hàng cứu trợ.

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nâng cao hiệu quả ứng phó thảm họa trên toàn cầu. Ảnh: Wion.

Theo CGTN, một trong những thách thức lớn nhất sau khi thiên tai xảy ra là đưa lực lượng cứu hộ và hàng viện trợ đến đúng địa điểm trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường có thể bị phá hủy, hệ thống liên lạc bị gián đoạn, khiến việc xác định khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp trở nên khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều tổ chức nhân đạo đang ứng dụng AI vào công tác cứu trợ. Một trong những dự án nổi bật là Project AHEAD, do Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR) cùng các đối tác công nghệ phát triển. Dự án sử dụng các phương tiện địa hình điều khiển từ xa, được tích hợp camera, cảm biến và công nghệ AI, có khả năng di chuyển qua những khu vực nguy hiểm hoặc khó tiếp cận mà không cần tài xế trực tiếp. Công nghệ này được phát triển từ các hệ thống robot phục vụ thám hiểm không gian và hướng tới giảm thiểu rủi ro cho lực lượng cứu trợ.

WFP cũng đang sử dụng AI để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Ảnh: Neil Sahota.

Bên cạnh đó, WFP cũng đang sử dụng AI để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, dự báo nguy cơ mất an ninh lương thực và nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Nền tảng HungerMap LIVE kết hợp dữ liệu thời gian thực với các mô hình AI nhằm theo dõi tình hình an ninh lương thực trên toàn cầu và dự báo xu hướng trong vòng 90 ngày.

Ở một hướng khác, Tổ chức Nhóm Bản đồ Mở Nhân đạo (HOT) đã phát triển nền tảng FAIR, sử dụng AI để phân tích ảnh vệ tinh, tự động xác định các công trình bị ảnh hưởng sau thiên tai. Dữ liệu sau đó được hàng trăm tình nguyện viên kiểm chứng thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Các chuyên gia nhận định, việc kết hợp AI với dữ liệu thời gian thực đang mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác cứu trợ nhân đạo, góp phần rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng.

Lê Hà.

Nguồn: CGTN; Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).