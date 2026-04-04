Anh triển khai hệ thống phòng thủ chống drone tới Kuwait

Vương quốc Anh đã triển khai hệ thống phòng thủ chống drone Rapid Sentry tới Kuwait, trong bối cảnh căng thẳng ở vùng Vịnh leo thang sau các vụ tấn công bằng drone nhắm vào cơ sở năng lượng. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên án vụ tấn công “liều lĩnh” nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Kuwait.

Hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái Rapid Sentry đã được chứng minh hiệu quả trong chiến đấu của Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Theo thông báo từ Không quân Hoàng gia Anh (RAF), “Lữ đoàn RAF đã triển khai hệ thống chống drone Rapid Sentry rất hiệu quả tới Kuwait”. Đây là hệ thống phòng không đặt trên mặt đất, được Bộ trưởng Quốc phòng John Healey mô tả là “đã được thử nghiệm trong thực chiến” tuần trước, khi kế hoạch triển khai được công bố.

Phố Downing Street cho biết trong bản tóm tắt cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Keir Starmer và Thái tử Kuwait: “Thủ tướng bắt đầu bằng việc lên án vụ tấn công drone liều lĩnh qua đêm nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở Kuwait. Họ cũng thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng không Rapid Sentry của Anh tới Kuwait, nhằm bảo vệ nhân sự và lợi ích của cả Kuwait và Anh trong khu vực, đồng thời tránh leo thang thành xung đột rộng hơn.

Các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain, đã bị kéo vào xung đột Iran, trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công Iran nhằm trả đũa cho các vụ không kích do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2.

Tehran khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự Mỹ trong vùng Vịnh, nhưng nhiều vụ tấn công đã trúng các cơ sở dân sự, bao gồm các công trình năng lượng và khách sạn.

Nguồn: Euronews

