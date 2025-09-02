Anh thông báo tạm dừng cấp thị thực cho gia đình người tị nạn

Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper ngày 1/9 tuyên bố người tị nạn ở nước này sẽ không được đưa vợ/chồng và con đến Anh theo chương trình đoàn tụ gia đình cho đến khi chương trình này được cải cách để đảm bảo công bằng.

Người di cư. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Phát biểu trước Hạ viện Anh, Bộ trưởng Cooper cho biết chương trình cấp thị thực cho thành viên gia đình của người tị nạn sẽ tạm dừng cho đến khi hệ thống được cải cách.

Thay vào đó, người tị nạn sẽ phải nộp đơn xin thị thực theo chương trình tiêu chuẩn về đoàn tụ gia đình áp dụng cho công dân Anh, theo đó, người nộp đơn phải chứng minh thu nhập ít nhất 29.000 bảng (khoảng 39.000 USD)/năm trước khi được phép đưa vợ/chồng người nước ngoài đến Anh.

Dự kiến chương trình mới sẽ được công bố vào mùa Thu này. Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng cho biết những thay đổi đối với chương trình này sẽ ưu tiên các nhóm gia đình của những người nộp đơn đến Anh theo thỏa thuận hoán đổi người di cư “một vào một ra” (One In-One Out) với Pháp.

Bà Cooper cho biết quy định mới sẽ chấm dứt sự mất công bằng trong hệ thống hiện nay. Theo bà, chương trình đoàn tụ gia đình cho người tị nạn hiện nay quá lỏng lẻo và bị những kẻ buôn người lợi dụng để quảng bá những chuyến vượt eo biển Manche nguy hiểm cho người di cư.

Bà Cooper cho biết chương trình mới có thể theo mô hình của các nước châu Âu như Đan Mạch và Thụy Sĩ, nơi người di cư phải chờ hai năm sau khi được cấp quy chế tị nạn mới được phép đưa gia đình đến đoàn tụ.

Đoàn tụ gia đình tị nạn là con đường hợp pháp để người thân (vợ/chồng và con dưới 18 tuổi) của những người được cấp quyền tị nạn tại Anh đến nước này.

Không giống như các loại thị thực khác, người thân của người tị nạn đến Anh không bắt buộc phải chứng minh có đủ chỗ ở hoặc thu nhập cần thiết để có thể sống tại Anh mà không cần xin trợ cấp hoặc nhà ở, cũng như không phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh.

Theo Bộ Nội vụ Anh, tỷ lệ người di cư đến Anh bằng thuyền hơi và sau đó nộp đơn xin đưa người thân đến nước này tăng mạnh trong những năm gần đây.

Số người thân của người tị nạn được cấp thị thực đến Anh tăng 5 lần, từ 4.300 người trong năm 2023 lên 20.817 người trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025, với hơn một nửa trong số này là trẻ em dưới 18 tuổi./.

Theo TTXVN