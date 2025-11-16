Anh sắp công bố chính sách nhập cư mới sau 8 thập kỷ

Ngày 16/11, chính phủ Anh thông báo sẽ công bố một chính sách nhập cư mới, được xem là thay đổi đáng kể nhất trong hơn 80 năm qua. Kế hoạch này nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư, đồng thời cân bằng nhu cầu lao động, an ninh biên giới và kiểm soát dòng người vào Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood. Ảnh: Getty Images.

Theo đó ngày 17/11, Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood sẽ công bố những cải cách lớn, chuyển tình trạng tị nạn tại Anh thành tạm thời và được xem xét định kỳ, nhằm giảm sức hấp dẫn đối với người di cư bất hợp pháp và tạo điều kiện trục xuất dễ dàng hơn. Chính sách này, lấy cảm hứng từ mô hình Đan Mạch, đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong hệ thống tị nạn của Anh kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Được biết, chính sách mới sẽ sửa đổi cơ chế cấp thị thực, đơn giản hóa thủ tục cho lao động có kỹ năng cao, đồng thời tăng cường các quy định với những nhóm nhập cư tạm thời và những người không đủ điều kiện hợp pháp. Các biện pháp cũng dự kiến bao gồm cải thiện quản lý biên giới số hóa, tăng cường kiểm tra và giám sát, nhằm đảm bảo hệ thống nhập cư minh bạch và hiệu quả.

Hiện tại, người tị nạn được cấp phép lưu trú 5 năm, sau đó có thể xin định cư vô thời hạn và tiến tới cấp quốc tịch Anh. Với cải cách mới, họ phải đợi ít nhất 10 năm, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt như tự nuôi sống, không có tiền án, đóng bảo hiểm quốc gia và đạt trình độ tiếng Anh cao. Quyền đoàn tụ gia đình cũng sẽ bị hạn chế, yêu cầu chứng minh rõ ràng.

Anh sắp công bố chính sách nhập cư mới. Ảnh: AP

Ngày 14/11, Bộ trưởng Mahmood gọi đây là “thay đổi lớn nhất trong hệ thống tị nạn thời hiện đại”, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Công đảng đã đạt “mức kỷ lục” với các cuộc đột kích di cư và trục xuất gần 50.000 người không có quyền lưu trú.

Giới phân tích nhận định, chính sách này phản ánh nhu cầu của Anh trong việc đối mặt với thách thức thiếu hụt lao động trong các ngành quan trọng như y tế, công nghệ và xây dựng, đồng thời đáp ứng áp lực từ dư luận về kiểm soát nhập cư. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng, đây là nỗ lực cân bằng giữa mở cửa cho lao động có kỹ năng và duy trì an ninh biên giới, đặc biệt trong bối cảnh Brexit đã thay đổi cơ chế di cư từ EU. Tuy nhiên, chính sách nhập cư mới không chỉ ảnh hưởng đến Anh mà còn có tác động đến thị trường lao động châu Âu và dòng người di cư toàn cầu, khi Anh tìm cách thu hút lao động có kỹ năng trong khi siết chặt những luồng nhập cư không kiểm soát.

Thu Uyên

Nguồn: Guardian, Financial Times