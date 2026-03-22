Anh khẳng định căn cứ tại Síp không tham gia thỏa thuận phòng vệ chung với Mỹ

Ngày 21/3, Chính phủ Anh khẳng định căn cứ không quân Akrotiri tại đảo Síp sẽ không được đưa vào khuôn khổ thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh nhằm phục vụ mục đích phòng vệ khu vực, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Christodoulides tiếp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Phủ Tổng thống ở Lefkosia. Ảnh: Gov.cy.

Thông tin được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Christodoulides. Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Anh, căn cứ Akrotiri sẽ không tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phòng vệ giữa London và Washington.

Trước đó, Anh đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ RAF Fairford trên lãnh thổ Anh và Diego Garcia – căn cứ chung Anh–Mỹ tại Ấn Độ Dương – để tiến hành các hoạt động quân sự mang tính phòng vệ, nhằm đáp trả các mối đe dọa nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Phía Cộng hòa Síp cho biết, Thủ tướng Starmer tái khẳng định an ninh của quốc đảo này là ưu tiên quan trọng đối với Anh, đồng thời nhấn mạnh, các căn cứ của Anh trên đảo Síp sẽ không được sử dụng cho các hoạt động quân sự mang tính tấn công. London cũng cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an ninh tại khu vực.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều yếu tố phức tạp. Ngày 2/3, một thiết bị bay không người lái được cho là cùng loại Shahed đã gây hư hại nhẹ tại căn cứ Akrotiri; hai thiết bị khác sau đó đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, giới chức cho biết chưa ghi nhận thêm sự cố đáng chú ý nào kể từ thời điểm đó.

Liên quan diễn biến quân sự, một nguồn tin Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực Diego Garcia trước khi London cấp phép mới cho Washington triển khai các hoạt động phòng vệ.

Căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại đảo Síp. Ảnh: BBC.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper khẳng định lập trường của London trong các diễn biến liên quan Iran là mang tính phòng vệ, nhấn mạnh Anh không tham gia các hoạt động tấn công và không mong muốn leo thang thành xung đột quy mô rộng, đồng thời kêu gọi sớm tìm giải pháp hạ nhiệt tình hình.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.