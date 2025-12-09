Anh ghi nhận ca đầu tiên nhiễm chủng mới của virus đậu mùa khỉ ở người

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 8/12 thông báo đã phát hiện chủng mới của virus đậu mùa khỉ (mpox) ở một người tại England vừa trở về từ châu Á.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 8/12 thông báo đã phát hiện chủng mới của virus đậu mùa khỉ (mpox) ở một người tại England vừa trở về từ châu Á.

Vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo bà Katy Sinka làm việc tại UKHSA, kết quả giải trình tự gene cho thấy chủng mới mang các yếu tố di truyền của cả 2 chủng từng được phát hiện trước đó là clade 1 (nguy hiểm hơn) và clade 2. Hiện tại, UKHSA đang đánh giá mức độ nguy hiểm của chủng mới.

Bà Sinka cho biết thêm, virus tiến hóa là điều bình thường và các phân tích sâu hơn sẽ giúp cơ quan chức năng hiểu rõ hơn cơ chế biến đổi của mpox.

Trong khi đó, theo chuyên gia Trudie Lang thuộc Đại học Oxford và là Giám đốc Mạng lưới Y tế Toàn cầu, việc phát hiện virus mpox tại Anh là điều đáng lo ngại và chủng được phát hiện là tổ hợp mới lại càng đáng lo hơn. Điều này cho thấy virus mpox vẫn đang lưu hành trên toàn cầu và tiếp tục tiến hóa.

Trước đó, giới chuyên môn cũng từng bày tỏ lo ngại nguy cơ xuất hiện chủng mpox tái tổ hợp mang gene của cả clade 1 và clade 2.

Đậu mùa khỉ là bệnh do virus gây ra với các triệu chứng như sốt kèm theo phát ban hoặc mụn nước ở nhiều bộ phận cơ thể.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc gần với người mắc bệnh, quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc với các bề mặt, vật dụng bị nhiễm virus. Bệnh có thể nghiêm trọng hơn ở trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 10 vừa qua đã ghi nhận gần 48.000 ca mắc và 201 ca tử vong do mpox tại 94 quốc gia.

Tại Anh, chương trình tiêm chủng phòng mpox đang được triển khai cho các nhóm có nguy cơ phơi nhiễm cao, bao gồm những người có nhiều bạn tình hoặc quan hệ tình dục tập thể./.

Theo TTXVN

