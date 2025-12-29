Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u buồng trứng gần 3kg

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phẫu thuật thành công, bóc tách và cắt bỏ khối u buồng trứng kích thước lớn, nặng gần 3kg cho một nữ bệnh nhân 53 tuổi, qua đó giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng đau đớn, khó thở kéo dài nhiều năm.

Hình ảnh trên phim chụp CLVT ổ bụng cho thấy khối u chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Bệnh nhân Trần Thị H. (53 tuổi), hiện sinh sống tại tỉnh An Giang, quê quán Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị lan lên thượng vị, đau âm ỉ kéo dài, thời gian gần đây mức độ đau tăng nhiều. Bụng bệnh nhân to nhanh, chướng bụng kèm khó thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) ổ bụng cho thấy một khối u kích thước rất lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, kéo dài từ hạ vị đến thượng vị, xuất phát từ buồng trứng, theo dõi u buồng trứng ác tính.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật mổ mở để cắt bỏ khối u nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp Khoa Ngoại tổng hợp 2 phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức.

Ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách thành công khối u xuất phát từ buồng trứng trái, kích thước khoảng 25cm, nặng gần 3kg, sau đó gửi mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học.

Bệnh nhân được ra viện trong niềm vui của bác sĩ và gia đình.

Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, không ghi nhận biến chứng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u lành tính. Bệnh nhân được xuất viện sau một tuần điều trị và tiếp tục theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

BSCKII Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Với những khối u buồng trứng kích thước lớn, nếu không được phát hiện và phẫu thuật sớm, khối u sẽ tiếp tục phát triển, gây chèn ép các tạng lân cận như bàng quang, trực tràng, ruột, mạch máu lớn, khiến người bệnh tiểu dắt, táo bón kéo dài, ăn uống kém, khó thở, đau tức nhiều. Đặc biệt, khối u lớn có nguy cơ vỡ do va chạm hoặc chấn thương, gây tràn máu, dịch ổ bụng, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo các bác sĩ, u buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ, có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, từ tuổi dậy thì đến người cao tuổi. Trong đó, u nang buồng trứng là dạng phổ biến nhất. Khoảng 90% u buồng trứng là lành tính, tuy nhiên vẫn có khoảng 10% có nguy cơ ác tính, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Đối với các khối u buồng trứng kích thước nhỏ (dưới 10cm), người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật nội soi, ít xâm lấn, ít đau, thời gian hồi phục nhanh. Tuy nhiên, với các khối u kích thước lớn như trường hợp trên, phẫu thuật mổ mở là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và xử trí triệt để tổn thương.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cũng như phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh nên khám phụ khoa định kỳ, siêu âm ổ bụng để phát hiện sớm các khối u bất thường. Khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, bụng to nhanh bất thường, khó thở, ăn uống kém, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tô Hà