Năm 2025, các cơ sở y tế của Thanh Hóa triển khai 446 kỹ thuật mới

Năm 2025, ngành Y tế Thanh Hóa ghi nhận bước tiến rõ nét trong phát triển các dịch vụ kỹ thuật y tế, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho Nhân dân. Theo đó, 446 kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới đã được triển khai thành công tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao lần đầu tiên được đưa vào ứng dụng.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu lần đầu tiên triển khai tại Thanh Hóa.

Việc triển khai số lượng lớn các kỹ thuật mới tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Đáng chú ý, trong số các kỹ thuật được áp dụng, nhiều kỹ thuật cao đã được thực hiện lần đầu trong chẩn đoán và điều trị, tiêu biểu như: thay van động mạch chủ qua da, cấy máy tái đồng bộ cơ tim, nội soi mật tụy ngược dòng, can thiệp tối thiểu dẫn lưu não thất ra ngoài trong điều trị xuất huyết não, đặt catheter lọc màng bụng điều trị suy thận mạn ở trẻ em, ứng dụng các phương pháp xạ trị tiên tiến trong điều trị ung thư, cùng nhiều kỹ thuật thăm dò, xét nghiệm hiện đại khác.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị hiện đại, ứng dụng các phương pháp xạ trị tiên tiến điều trị ung thư.

Song song với việc phát triển chuyên môn sâu tại tuyến tỉnh, công tác chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10 bệnh viện trở thành bệnh viện vệ tinh của tuyến trung ương, qua đó tiếp nhận và làm chủ nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh.

Cùng với đó, mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả. Hiện có 13 bệnh viện tuyến tỉnh kết nối khám, chữa bệnh từ xa với tuyến trên và hỗ trợ tuyến dưới; đồng thời triển khai 18 phòng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa trực tiếp với bệnh nhân. Đặc biệt, 100% các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã kết nối hội chẩn khám chữa bệnh với các bệnh viện tuyến trên, giúp kịp thời xử lý các ca bệnh khó, phức tạp, nâng cao hiệu quả điều trị.

Không chỉ chú trọng ứng dụng kỹ thuật mới trong thực hành lâm sàng, đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Y tế Thanh Hóa còn luôn tiên phong trong nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong năm 2025, ngành tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến quy trình kỹ thuật, từng bước chuẩn hóa và hiện đại hóa hoạt động khám, chữa bệnh.

Việc triển khai hơn 400 kỹ thuật mới trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đổi mới không ngừng của ngành Y tế Thanh Hóa, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn, ngay tại địa phương.

Thuỳ Dung