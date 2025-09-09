Anh: Đình chỉ thị thực với các nước không nhận lại công dân bị từ chối tị nạn

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood ngày 8/9 cho biết các nước không chịu nhận lại công dân bị Anh từ chối tị nạn có thể đối mặt với việc đình chỉ thị thực. Đây là tuyên bố đầu tiên của bà Mahmood trong vai trò mới, khi bà cam kết hành động “xa hơn và nhanh hơn” để giảm số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bà Mahmood khẳng định sẽ thực thi đường lối cứng rắn hơn so với người tiền nhiệm Yvette Cooper, nhấn mạnh sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để giảm số người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ.

Theo đó, bà đề xuất giảm số lượng thị thực cấp cho các quốc gia hoãn hoặc từ chối nhận lại công dân của họ.

Tân Bộ trưởng Nội vụ cho biết đề xuất này đã được nhất trí tại cuộc họp của Liên minh an ninh Five Eyes, bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

Các quốc gia bị ảnh hưởng có thể bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nepal, nơi tỷ lệ nhận lại người tị nạn bị từ chối thấp nhưng nhu cầu thị thực Anh cao.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng đề cập đến cách tiếp cận “giao dịch” hơn đối với việc sử dụng thị thực.

Các chuyên gia hiện thấy khó đánh giá hiệu quả của biện pháp này do thiếu thông tin chi tiết từ chính phủ.

Bà Madeleine Sumption, Giám đốc Đài Quan sát Di cư tại Đại học Oxford, nhận xét: "Hiện tại chúng tôi chưa biết chính phủ đang nghĩ đến loại hạn chế nào. Về lý thuyết, điều đó có thể liên quan đến việc hoàn toàn ngăn cản công dân của một số quốc gia nhận thị thực du lịch, làm việc hoặc học tập - lựa chọn hạt nhân - hoặc các hạn chế nhỏ hơn như áp đặt chi phí cao hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn cả ở Anh và trong quá trình đàm phán."

Bà Mahmood cũng bày tỏ ủng hộ cấp thẻ căn cước cho người dân để giải quyết vấn đề di cư, nhưng từ chối bình luận về việc liệu chính phủ có quy định điều này là bắt buộc hay không. Đây là một phần trong chiến lược cứng rắn hơn của bà nhằm kiểm soát biên giới và giảm số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp.

Bà cho biết chính phủ sẽ đề xuất thay đổi luật pháp nội địa để thực hiện Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR), hướng tới đảm bảo cân bằng giữa nhân quyền và an ninh biên giới.

Trong khi đó, đảng cực hữu Reform UK cam kết rời khỏi ECHR hoàn toàn, và lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch đang xem xét tính khả thi của việc này trước hội nghị đảng tháng tới.

Về vấn đề chỗ ở tị nạn, bà Mahmood có lập trường cứng rắn hơn cách tiếp cận của người tiền nhiệm Cooper.

Số liệu thống kê cho thấy hơn 30.000 người đã vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ từ đầu năm 2025, mức cao kỷ lục cho thời điểm này. Riêng ngày 6/9, ít nhất 1.097 người đến Anh trên 17 thuyền nhỏ./.

Theo TTXVN