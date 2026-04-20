Anh điều tra loạt vụ phóng hỏa nhằm vào cộng đồng Do Thái ở London

Một loạt vụ phóng hỏa nhằm vào các địa điểm liên quan đến cộng đồng Do Thái tại London đang khiến giới chức Anh gia tăng cảnh giác, khi cơ quan chống khủng bố mở cuộc điều tra về khả năng tồn tại mối liên hệ với các nhóm thân Iran.

Bà Vicki Evans, điều phối viên cấp cao về chống khủng bố của Anh. Ảnh: BBC

Theo thông tin từ lực lượng chống khủng bố, vụ việc mới nhất xảy ra tại một giáo đường Do Thái ở khu vực Kenton, phía bắc thủ đô London, đánh dấu vụ tấn công thứ ba trong vòng một tuần. Cảnh sát cho biết đã phát hiện dấu hiệu chất gây cháy được ném vào bên trong tòa nhà, song không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Giới chức an ninh Anh cho biết đang xem xét các thông tin cho rằng một nhóm thân Iran có thể đứng sau các vụ tấn công. Nhóm này tự nhận đã tiến hành nhiều vụ việc tương tự nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ, Israel và cộng đồng Do Thái trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh việc xác minh mối liên hệ này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Bà Vicki Evans, điều phối viên cấp cao về chống khủng bố của Anh, cho biết cơ quan chức năng “nhận thức rõ nguy cơ từ các hoạt động thù địch liên quan đến Iran” và sẽ tiếp tục làm rõ các nghi vấn khi cuộc điều tra tiến triển.

Cảnh sát Anh điều tra mối liên hệ giữa Iran và hàng loạt vụ đốt phá nhắm vào người Do Thái ở London. Ảnh: New York Post

Giáo trưởng Do Thái tại Anh, Ephraim Mirvis, cảnh báo rằng các vụ việc gần đây cho thấy một “chiến dịch bạo lực và đe dọa kéo dài” nhằm vào cộng đồng Do Thái đang có dấu hiệu gia tăng. Ông kêu gọi cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, dù chưa có thương vong được ghi nhận.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công, khẳng định đây là hành vi “không thể chấp nhận” và nhấn mạnh việc bảo vệ cộng đồng Do Thái là ưu tiên của chính phủ.

Cảnh sát đã tăng cường hiện diện tại các khu vực liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra nhằm xác định thủ phạm và động cơ phía sau các vụ việc.

Theo số liệu từ tổ chức giám sát an ninh cộng đồng Community Security Trust, cả nước Anh trong năm 2025 ghi nhận tới 3.700 vụ việc thù hận nhắm vào người Do Thái. Các cơ quan chức năng nhận định, sự gia tăng của các vụ tấn công bài Do Thái cũng như bài Hồi giáo tại quốc gia này có liên hệ trực tiếp đến những diễn biến căng thẳng của cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters