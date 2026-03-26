Anh cho phép quân đội kiểm tra tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Ngày 25/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo đã cấp phép cho lực lượng quân sự tiến hành kiểm tra và có thể tạm giữ các tàu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga – mạng lưới tàu chở dầu được cho là giúp Moskva duy trì xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh chịu các biện pháp hạn chế từ phương Tây.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: PLO

Theo Chính phủ Anh, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tăng cường phối hợp nhằm kiểm soát các hoạt động vận chuyển dầu của Nga, đặc biệt khi các tàu này bị cho là có cấu trúc sở hữu phức tạp, khó truy vết và có thể né tránh các quy định hiện hành.

Phát biểu về động thái mới, ông Starmer cho rằng việc giá dầu tăng gần đây, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, có thể tạo thêm nguồn thu cho Nga. Vì vậy, Anh chủ trương tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế nguồn tài chính liên quan đến xuất khẩu năng lượng.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các lực lượng quân sự và thực thi pháp luật đã được chuẩn bị để tiếp cận, kiểm tra những tàu không hợp tác hoặc có dấu hiệu vi phạm. Trong trường hợp phát hiện sai phạm, các chủ tàu, đơn vị vận hành và thủy thủ đoàn có thể đối mặt với các thủ tục pháp lý theo quy định của Anh.

Một tàu hải quân Pháp bao vây tàu chở dầu GRINCH, bị Pháp chặn bắt ở Biển Alboran vì nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả và thuộc hạm đội bóng tối của Nga. Ảnh: Reuters

Giới chức Anh ước tính khoảng 3/4 lượng dầu thô của Nga được vận chuyển thông qua các tàu thuộc mạng lưới này. Trước đó, London đã áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hơn 500 tàu bị nghi liên quan.

Động thái của Anh diễn ra trước thềm Hội nghị Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) tại Helsinki, nơi London dự kiến kêu gọi tăng cường phối hợp quốc tế trong việc giám sát và xử lý các tàu thuộc “hạm đội bóng tối”.

Trong khi đó, một số diễn biến gần đây cho thấy cách tiếp cận của các nước phương Tây có sự khác biệt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép miễn trừ tạm thời 30 ngày đối với việc mua một số lô hàng năng lượng của Nga nhằm góp phần ổn định thị trường toàn cầu. Ngoài yếu tố kinh tế, các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” cũng làm dấy lên lo ngại về môi trường do phần lớn là tàu cũ, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ sự cố và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters