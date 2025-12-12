Anh chính thức tham gia hiệp ước xuất khẩu quốc phòng châu Âu

Anh đã chính thức tham gia hiệp ước xuất khẩu quốc phòng châu Âu cùng Pháp, Đức và Tây Ban Nha, mở đường cho việc đơn giản hóa cấp phép xuất khẩu và tăng cường hợp tác công nghiệp quân sự. Động thái được xem là bước thúc đẩy đáng kể cho ngành công nghiệp quốc phòng Anh, diễn ra trong bối cảnh London đẩy mạnh vai trò tại NATO và liên tiếp ký các hợp đồng xuất khẩu lớn với Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệp ước được Pháp và Đức ký kết năm 2021, sau đó có thêm Tây Ban Nha, đặt ra quy trình phối hợp cấp phép giữa các nước tham gia dựa trên ngưỡng tỷ lệ đóng góp sản phẩm quốc phòng được tích hợp trong hệ thống vũ khí cuối cùng.

Theo thông tin từ Ủy ban Thỏa thuận Quốc tế của Thượng viện Anh, các doanh nghiệp Anh sẽ được phép đưa tối đa 20% linh kiện vào hệ thống vũ khí mà không phải chờ quy trình xét duyệt kéo dài.

Tuy nhiên, hiệp ước vẫn giữ cơ chế “phản đối có điều kiện”, theo đó mỗi quốc gia có tối đa hai tháng để tiến hành các thủ tục từ chối một thương vụ nếu đánh giá thương vụ đó ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp hoặc an ninh quốc gia. Anh cũng cam kết tăng cường vai trò dẫn dắt trong NATO và bảo vệ an ninh châu Âu, trong đó có việc thúc đẩy thương mại và hợp tác công nghiệp quốc phòng với các đồng minh. Các nước tham gia cho rằng quy định này duy trì sự kiểm soát chiến lược cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh biến động.

Trong thông cáo phát đi cùng ngày, Chính phủ Anh cho biết việc gia nhập hiệp ước diễn ra sau loạt hợp đồng quốc phòng đáng chú ý, trong đó có thương vụ bán tàu hộ tống cho Na Uy và thỏa thuận cung cấp tiêm kích Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng phụ trách mua sắm và công nghiệp quốc phòng Luke Pollard nhận định: “Ngành công nghiệp quốc phòng của Anh đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm các lực lượng vũ trang có thể giữ an toàn cho chúng ta trong nước và duy trì sức mạnh ở nước ngoài. Thỏa thuận này sẽ củng cố các doanh nghiệp quốc phòng quan trọng của chúng ta và giúp việc xuất khẩu sang Đức, Pháp và Tây Ban Nha trở nên dễ dàng hơn.”

Giới quan sát đánh giá việc tham gia cơ chế kiểm soát xuất khẩu chung có thể giúp London giảm rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng trong các dự án quốc phòng đa quốc gia, cũng như đưa Anh trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng hàng đầu châu Âu, qua đó củng cố thịnh vượng và an ninh của đất nước.

