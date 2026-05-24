Ấn Độ và Oman thúc đẩy hợp tác quốc phòng chiến lược

Nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược đang trên đà phát triển, Ấn Độ và Oman đã triển khai một sáng kiến huấn luyện quân sự chuyên biệt dành riêng cho các lực lượng vũ trang thuộc Vương quốc vùng Vịnh này.

Ấn Độ và Oman tăng cường hợp tác quốc phòng. Ảnh: Tribuneindia.

Chương trình do hai Đội Huấn luyện Di động Ấn Độ (IMTT) trực tiếp dẫn dắt, với lực lượng nòng cốt là các sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu Phối hợp Quốc phòng Ấn Độ (HQ IDS) cùng các chuyên gia đến từ ba quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân.

Khóa huấn luyện quy tụ khoảng 110 sĩ quan cấp cao đại diện cho Lục quân Hoàng gia, Hải quân Hoàng gia, Không quân Hoàng gia và các cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Quốc phòng Oman. Nội dung phối hợp tập trung chuyên sâu vào công tác điều phối tác chiến và chuẩn bị hậu cần chung. Đây là bước đi thực chất nhằm nâng cao khả năng tương thích và hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội hai nước, qua đó hiện thực hóa các cam kết trong thỏa thuận đối tác chiến lược song phương.

Hoạt động hợp tác quân sự này diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Tây Á đang có nhiều diễn biến phức tạp. Trước đó, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc điện đàm quan trọng với người đồng cấp Oman Hamad Al Busaidi để thảo luận sâu rộng về các giải pháp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng khu vực, đồng thời rà soát toàn diện các khía cạnh hợp tác chính trị, an ninh giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, an ninh hàng hải cũng là hồ sơ được hai nước đặc biệt quan tâm sau vụ một tàu thương mại treo cờ Ấn Độ bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Oman. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành vi nhằm vào tàu vận tải dân sự, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực.

Ảnh: The Economic Times.

Phía New Delhi cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Oman trong việc phối hợp cứu hộ thành công và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ thủy thủ đoàn người Ấn Độ. Những động thái phối hợp kịp thời này cho thấy sự tin cậy chiến lược ngày càng cao giữa hai nước trong việc duy trì ổn định và an ninh chung tại các tuyến hải trình huyết mạch của khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Tribuneindia.