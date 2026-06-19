Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 19/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh được tổ chức trong thời điểm các cấp, các ngành, các địa phương đang tập trung sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Dù Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh mới diễn ra cách đây gần 1 tháng, song tình hình thực tiễn đặt ra một số vấn đề quan trọng, cấp bách, chiến lược cần giải quyết để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành ky họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, kỹ lưỡng; phân tích sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và tác động của từng chính sách, từ đó quyết định các nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình của UBND tỉnh về bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, tăng cường kết nối Đông - Tây, tạo không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh.

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025; Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 21/7/2025 của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa; Mức học phí năm học 2025-2026 của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Bạt Văn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, sau khi nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đã thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Việc kịp thời ban hành các nghị quyết tại kỳ họp thể hiện sự chủ động, quyết tâm của HĐND tỉnh trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định.

Đối với Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nối từ đường bộ ven biển đến đường Hồ Chí Minh; đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược quan trọng, UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để báo cáo Bộ Tài chính, xong trước ngày 20/6/2026.

Trên cơ sở Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2025, UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 1/7/2026; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và tài sản nhà nước.

Đối với việc bãi bỏ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời có văn bản hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác lập dự toán, mua sắm, sửa chữa tài sản công thông suốt, đúng thẩm quyền và quy định.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7) không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc chuẩn bị rất lớn. Do đó, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, đánh giá đúng, thực chất tình hình, làm rõ kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

Thường trực và các ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; các quy trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo các nội dung trình phải đáp ứng về chất lượng và đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

Thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kiến nghị tháo gỡ.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Quốc Hương