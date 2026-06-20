Sau Iran, ông Trump chuyển trọng tâm đối ngoại sang vấn đề Triều Tiên

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại sang chương trình hạt nhân của Triều Tiên sau khi Washington đạt được thỏa thuận với Iran. Thông tin chiến lược này vừa được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiết lộ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian. Ảnh: Yahoo

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/6 về kết quả chuyến công du châu Âu, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chia sẻ nội dung cuộc đối thoại riêng với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tại bữa tiệc tối chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Évian-les-Bains (Pháp).

Theo người đứng đầu Nhà nước Hàn Quốc, Tổng thống Donald Trump đã chủ động nhắc đến mối quan hệ với Bình Nhưỡng và khẳng định: "Đã đến lúc chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề Triều Tiên". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự đáng tiếc khi các bên liên quan đã không thực hiện được những biện pháp ngăn chặn cần thiết trước khi Triều Tiên trên thực tế sở hữu năng lực hạt nhân như hiện nay, đồng thời thừa nhận Washington đang trăn trở tìm kiếm một giải pháp phù hợp.

Trước những tín hiệu từ phía Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương và đa phương đối với Bình Nhưỡng hiện không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đặc biệt lưu ý đến xu hướng hợp tác quân sự và kinh tế ngày càng thắt chặt giữa Nga và Triều Tiên, cho rằng các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài đang giúp Triều Tiên giảm bớt áp lực từ các lệnh cấm vận.

Để tháo gỡ bế tắc, phía Hàn Quốc đã đề xuất với Chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến lược tiếp cận mới mang tính thực tế, chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn thay vì áp dụng các nguyên tắc cứng nhắc. Giai đoạn đầu gồm tập trung ngoại giao để buộc Triều Tiên dừng việc sản xuất vật liệu hạt nhân và đình chỉ giai đoạn cuối của chương trình phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Giai đoạn tiếp theo, các bên phối hợp xây dựng một môi trường an ninh bền vững ở khu vực, đảm bảo Triều Tiên không còn cảm thấy chế độ bị đe dọa. Giai đoạn dài hạn từng bước tiến tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Theo lời Tổng thống Lee Jae-myung, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump bước đầu đã ghi nhận lộ trình này và cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với đề xuất áp dụng mô hình giải quyết xung đột Trung Đông vào vấn đề Triều Tiên, phía Hàn Quốc nhìn nhận khía cạnh làm dịu căng thẳng có thể tương đồng, nhưng do khác biệt lớn về địa chính trị nên không thể sao chép hoàn toàn phương thức của Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore năm 2018. Ảnh: AFP

Vài giờ sau khi tuyên bố đạt được thỏa thuận với Iran, Trump đã đăng tải lên mạng xã hội một bức ảnh không chú thích chụp ông cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, được chụp trong cuộc gặp gỡ giữa hai người tại Singapore năm 2018.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng chính quyền Trump có thể sẽ chuyển trọng tâm sang Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Giới phân tích quốc tế nhận định, việc Mỹ và Iran đạt được khuôn khổ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã giải phóng đáng kể nguồn lực ngoại giao cho Washington, tạo điều kiện để Mỹ quay trở lại đối phó với thách thức hạt nhân từ Triều Tiên.

Nhật Lệ