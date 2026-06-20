Thủ tướng Italia cáo buộc Tổng thống Mỹ bịa đặt thông tin

Mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Italia vừa chứng kiến một nấc thang căng thẳng mới sau khi Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump bịa đặt thông tin. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Italia đã quyết định hủy chuyến thăm chính thức tới Mỹ.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với bà Giorgia Meloni bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: Reuters

Mâu thuẫn ngoại giao bùng phát từ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Pháp hồi đầu tuần.

Phát biểu trên kênh truyền hình La7 của Italia, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã "nài nỉ" để được chụp ảnh chung với ông. Ông Trump nhấn mạnh: "Bà ấy rất muốn chụp ảnh với tôi. Ban đầu tôi không định chụp, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho bà ấy".

Phản ứng trước tuyên bố này, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã lập tức đăng tải một thông điệp video, khẳng định những phát ngôn của Tổng thống Mỹ là "hoàn toàn bịa đặt". Người đứng đầu Chính phủ Italia bày tỏ sự sửng sốt trước cách ứng xử của nhà lãnh đạo Mỹ đối với các nước đồng minh, đồng thời tuyên bố đanh thép: "Italia và cá nhân tôi không phải là những kẻ đi cầu xin".

Ngay sau động thái của Thủ tướng, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani đã tuyên bố hủy bỏ chuyến công tác cuối tuần tới Mỹ, nơi ông dự kiến tham dự một diễn đàn kinh tế tại bang Florida và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Ông Tajani nhận định những bình luận của ông Trump là “nghiêm trọng và mang tính xúc phạm”.

Nhiều thành viên trong nội các Italia cũng đồng loạt lên tiếng phản đối. Bộ trưởng Tư pháp Carlo Nordio cho rằng phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ đã làm tổn hại đến mối quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto khẳng định những phát ngôn thiếu tính xây dựng này không mang lại lợi ích cho cả Mỹ, Italia hay liên minh quân sỹ hai bên.

Vụ va chạm ngoại giao lần này là “giọt nước tràn ly” sau một thời gian dài hai nước xuất hiện những rạn nứt ngầm mang tính chiến lược, bất chấp việc bà Meloni từng được đánh giá là một trong những đối tác ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất tại châu Âu.

Kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, Rome và Washington đã nảy sinh nhiều bất đồng sâu sắc trong các hồ sơ quốc tế lớn. Italia bày tỏ quan ngại sâu sắc và giữ khoảng cách với Washington trước các tác động kinh tế tiêu cực từ cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống Iran đối với khu vực châu Âu. Hai bên cũng không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Buổi ăn trưa làm việc giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Italia với các lãnh đạo G7 và Trung Đông tại Evian, Pháp. Ảnh: AP

Quan hệ hai nước rơi vào bế tắc khi chính quyền của bà Meloni từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ chở vũ khí phục vụ chiến sự Iran được tiếp cận một căn cứ không quân của Mỹ tại đảo Sicily, với lý do phía Mỹ không tuân thủ đúng quy trình thủ tục hiện hành.

Hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Meloni đã lên tiếng bảo vệ Giáo hoàng Leo trước những chỉ trích gay gắt từ phía Tổng thống Donald Trump liên quan đến tình hình xung đột Trung Đông.

Sự rạn nứt nghiêm trọng này đang đặt chiến lược đối ngoại của Thủ tướng Giorgia Meloni trước nhiều thách thức lớn. Dù phản ứng cứng rắn của bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các chính đảng trong nước nhằm bảo vệ thể diện quốc gia, song giới quan sát nhận định Rome sẽ phải tính toán lại một cách toàn diện mối quan hệ với Washington.

Các nhà phân tích chính trị tại châu Âu cho rằng, Italia nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ chính sách đối ngoại mang tính linh hoạt trước đây để chuyển sang một lập trường kiên quyết, thực tế và độc lập hơn đối với Mỹ, tương tự như cách tiếp cận hiện nay của Canada.

Hiện tại, phía Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào sau các phản ứng từ phía Italia.

Nhật Lệ