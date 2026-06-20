Người dân Mỹ gánh chi phí hơn 132 tỷ USD từ cuộc chiến với Iran

Theo báo cáo mới đây của tờ The New York Times (NYT) chi phí mà người dân Mỹ phải gánh chịu do cuộc chiến kéo dài 107 ngày với Iran được ước tính lên tới ít nhất 132 tỷ USD.

Giá năng lượng tăng mạnh, chi tiêu quân sự leo thang và chi phí nhiên liệu của các hộ gia đình Mỹ đã đẩy tổng thiệt hại kinh tế lên ít nhất 132 tỷ USD. Ảnh: AFP.

Con số này không chỉ bao gồm các khoản chi tiêu quân sự trực tiếp mà còn phản ánh tác động từ giá năng lượng, nguyên liệu thô tăng cao và lãi suất leo thang. Các chuyên gia cho rằng tổng chi phí thực tế có thể còn tiếp tục gia tăng.

Theo NYT, riêng việc giá xăng dầu tăng do chiến sự đã khiến người tiêu dùng Mỹ phải chi thêm khoảng 60 tỷ USD. So với thời điểm trước khi xung đột nổ ra, mỗi hộ gia đình Mỹ đã phải trả thêm trung bình khoảng 460 USD.

Giá xăng dầu tăng mạnh sau khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng tại Mỹ đã tăng từ mức trung bình 2,98 USD/gallon trước chiến tranh lên khoảng 4 USD/gallon hiện nay.

Giá dầu leo thang cũng kéo theo chi phí vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa tăng cao, góp phần đẩy lạm phát tại Mỹ lên mức đáng lo ngại. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng gần nhất tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá năng lượng tăng 3,9% so với tháng trước, chiếm hơn 60% mức tăng của lạm phát chung. Giá thực phẩm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí ăn uống ngoài gia đình tăng 0,3% chỉ trong một tháng. Các chuyên gia cho rằng giá dầu và chi phí logistics tăng cao đang tạo thêm áp lực đáng kể lên chi tiêu sinh hoạt của các hộ gia đình Mỹ.

Bên cạnh đó, chi phí quân sự liên quan đến cuộc chiến cũng đang ở mức rất lớn. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi Hạ viện Mỹ hồi tháng trước ước tính các hoạt động quân sự liên quan đến Iran đã tiêu tốn khoảng 29 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm chi phí sửa chữa hơn một chục căn cứ quân sự Mỹ bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran.

Chi phí được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng khi Mỹ duy trì các nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông, đồng thời bảo đảm hoạt động của lực lượng và khí tài đang triển khai trong khu vực.

Bà Linda Bilmes, chuyên gia tài chính công thuộc Đại học Harvard, nhận định việc duy trì quân số và trang thiết bị trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đã tiêu tốn nguồn lực khổng lồ. Theo bà, chi phí bổ sung lượng đạn dược lớn mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến nhiều khả năng sẽ vượt xa giá trị mua sắm ban đầu.

Thúy Hà