Bảo đảm quyền được đến trường của học sinh trên địa bàn phường Hạc Thành

Sở GD&ĐT yêu cầu không để xảy ra tình trạng học sinh đủ điều kiện nhưng không được bố trí chỗ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hạc Thành.

(Ảnh minh họa).

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế vừa ký công văn số 3013/SGDĐT-KTKĐCLGD gửi UBND phường Hạc Thành về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 trên địa bàn, nêu rõ: Sở GD&ĐT nhận được báo cáo số 431/BC-UBND ngày 14/5/2026 của UBND phường Hạc Thành về việc báo cáo, giải trình một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Để thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định, bảo đảm quyền học tập của học sinh và hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục trên địa bàn, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Hạc Thành tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng chỉ tiêu được giao; thực hiện nghiêm Quy chế tuyển sinh THCS, THPT và các quy định về phân cấp quản lý giáo dục.

Đặc biệt, phải thực hiện đảm bảo các nội dung tại công văn số 621/BGDĐT-GDPT ngày 5/2/2026 của Bộ GD&ĐT về tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, tuyển sinh đầu cấp tiểu học, THCS và tuyển sinh THPT năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND phường Hạc Thành rà soát đầy đủ số lượng trẻ em, học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, bảo đảm quyền được đến trường của học sinh. Mục tiêu đặt ra là 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non được vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng học sinh đủ điều kiện nhưng không được bố trí chỗ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trường hợp số lượng học sinh thực tế có chênh lệch so với kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, UBND phường Hạc Thành phải chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của các trường học, từ đó điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyển sinh; từng bước tích hợp dữ liệu dân cư và dữ liệu giáo dục phục vụ công tác phân tuyến, góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc xác định trường học phù hợp cho con em.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến người dân về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu, hình thức và thời gian tuyển sinh của từng cấp học nhằm tạo sự đồng thuận, hạn chế áp lực trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

Linh Hương