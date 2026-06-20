Tổng thống Lee: Hàn Quốc cần tự đảm nhận trách nhiệm quốc phòng với tư cách một quốc gia có chủ quyền

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây tái khẳng định lập trường ủng hộ việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ cho Hàn Quốc, cho rằng Seoul cần tự đảm nhận trách nhiệm quốc phòng với tư cách một quốc gia có chủ quyền.

Tranh luận về chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến nóng trở lại giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông Lee được hỏi liệu có trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề OPCON hay không. Đáp lại, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết đây là vấn đề “quá rõ ràng” và không cần phải thảo luận. “Vì sao Mỹ phải nắm quyền chỉ huy tác chiến thời chiến trong khi chúng tôi tự chi trả ngân sách và tự chịu trách nhiệm về quốc phòng của mình?”, ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh việc bảo vệ Bán đảo Triều Tiên cần do chính Hàn Quốc đảm nhận. Ông cũng cho biết Seoul đã chủ động không đưa vấn đề hoàn trả quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Mỹ gần đây.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đặt mục tiêu hoàn tất quá trình chuyển giao OPCON sớm nhất vào năm 2027. Những phát biểu mới của Tổng thống Lee được xem là sự tái khẳng định cam kết thúc đẩy tiến trình này.

Tuy nhiên, tại Mỹ, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển giao OPCON không nên được nhìn nhận đơn thuần như vấn đề chủ quyền quốc phòng hay thành tựu chính trị.

Phát biểu tại một diễn đàn về kinh tế và an ninh Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản tổ chức ở thủ đô Washington ngày 18/6, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho rằng các chính trị gia cần tránh can thiệp quá sâu vào vấn đề vốn thuộc lĩnh vực chuyên môn quân sự.

Ông O'Brien đồng thời bày tỏ đồng tình với quan điểm của Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Xavier Brunson, rằng các mốc thời gian mang tính chính trị không nên quyết định mức độ sẵn sàng quân sự.

Dẫn lại kinh nghiệm từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, ông O'Brien cho rằng cách tiếp cận dựa trên thời hạn cố định đã dẫn tới những hậu quả không mong muốn và khiến cả Afghanistan lẫn Mỹ phải trả giá đắt.

“Ý tưởng chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến là đúng đắn, nhưng cần được thực hiện dựa trên các điều kiện thực tế thay vì chỉ dựa vào mốc thời gian”, ông nói.

Mặc dù Hàn Quốc và Mỹ từ lâu đã thống nhất theo đuổi việc chuyển giao OPCON dựa trên các điều kiện năng lực quân sự cụ thể, những động thái gần đây của Seoul nhằm đẩy nhanh tiến trình này đang làm dấy lên lo ngại trong một bộ phận giới chức Mỹ.

Tham gia cùng diễn đàn, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Wierzejski nhấn mạnh rằng không ai hiểu rõ thực tế tác chiến hơn các quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ. Ông cho biết tiến trình chuyển giao OPCON sẽ phụ thuộc đáng kể vào các đánh giá chuyên môn từ phía quân đội hai nước.

Thúy Hà