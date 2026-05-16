Ấn Độ - UAE ký kết loạt thỏa thuận chiến lược

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký kết hàng loạt thỏa thuận chiến lược trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, hạ tầng và tài chính trong chuyến thăm ngắn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Abu Dhabi. Các thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường khả năng ứng phó với những biến động địa chính trị tại khu vực Tây Á.

Thủ tướng Narendra Modi cùng Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong một buổi lễ đón tiếp tại Abu Dhabi. Ảnh: PTI

Trong chuyến thăm UAE mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về chiến lược và kinh tế với Abu Dhabi.

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc hai bên ký thỏa thuận khung về quan hệ đối tác quốc phòng chiến lược. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác trong sản xuất quốc phòng, công nghệ quân sự, an ninh hàng hải cũng như tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

An ninh năng lượng nổi lên là trọng tâm chính trong chuyến thăm lần này. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm tăng cường khả năng ứng phó của Ấn Độ trước những biến động của thị trường dầu thô toàn cầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Ngoài ra, hai nước cũng đạt được thỏa thuận về nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dài hạn nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng ổn định cho Ấn Độ. Đối với New Delhi, quan hệ hợp tác với UAE ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm thiểu tác động từ các cú sốc giá năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ấn Độ và UAE tại Abu Dhabi ngày 15/5/2026. Ảnh: PTI

Về kinh tế, UAE thông báo sẽ đầu tư khoảng 5 tỷ USD vào các lĩnh vực hạ tầng và tài chính của Ấn Độ. Hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ về phát triển cụm sửa chữa tàu biển tại khu vực Vadinar, bang Gujarat. Dự án này được đánh giá sẽ góp phần củng cố hạ tầng hàng hải của Ấn Độ và nâng cao vị thế của nước này như một trung tâm khu vực về bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương hiện đã vượt mốc 100 tỷ USD và hai bên đang hướng tới mục tiêu đạt 200 tỷ USD trong những năm tới.

Bích Hồng

Nguồn: Wion