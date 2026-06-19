Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Làm đến cùng, có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể để tạo chuyển biến thực chất tại các dự án

Ngày 19/6, kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại hai xã Lam Sơn và Sao Vàng, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với tinh thần làm đến cùng, làm có hiệu quả, có sản phẩm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, tạo chuyển biến thực chất các dự án ở khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra dự án tại xã Lam Sơn.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành và lãnh đạo xã Lam Sơn, xã Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng tại xã Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra Dự án Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ và sân golf Lam Sơn - Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng tại xã Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra dự án Dự án số 2 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng.

Tại địa bàn hai xã, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực địa các dự án gồm: Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam; Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng; Quy hoạch Khu đô thị dịch vụ và sân golf Lam Sơn - Sao Vàng; Dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và Dự án số 2 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực đô thị - công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc với các ngành, địa phương.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn xã Lam Sơn và xã Sao Vàng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án. Theo đó, đối với Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam do Công ty CP Mía đường Lam Sơn làm chủ đầu tư, tổng diện tích thực hiện khoảng 159,6ha, đến nay vẫn còn gần 10ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Mặc dù chưa được Nhà nước cho thuê đất và cấp phép xây dựng, chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình trong khu vực dự án. Hiện dự án thuộc diện được xem xét tháo gỡ khó khăn theo các cơ chế, chính sách mới của Quốc hội và Chính phủ.

Một hạng mục công trình thuộc Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam do Công ty CP Mía đường Lam Sơn làm chủ đầu tư đã thực hiện.

Đối với Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng, tổng mức đầu tư hơn 1.270 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành bước mở thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục thẩm định hồ sơ để tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Về Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị dịch vụ và sân golf Lam Sơn - Sao Vàng quy mô gần 315ha, các sở, ngành đã cơ bản thống nhất phương án quy hoạch, hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch cấp trên để bảo đảm đồng bộ trong quá trình triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lam Sơn Nguyễn Ngọc Thức phát biểu tại buổi làm việc.

Về Dự án số 2 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 67,95/70,69 ha, còn 2,74ha chưa bàn giao do phát sinh một số khó khăn liên quan đến nguồn gốc đất và công tác bồi thường, hỗ trợ. Tiến độ thực hiện dự án hiện vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng - một trong những dự án động lực của khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, đến nay đã giải phóng mặt bằng khoảng 139,5ha trên tổng diện tích hơn 533ha; một số hạng mục san nền đã hoàn thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hơn 5ha thuộc giai đoạn 1 chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến việc kết nối hạ tầng đồng bộ trong khu công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Đồng thời nhấn mạnh, quan trọng nhất hiện nay không phải là tiếp tục nêu khó khăn, mà phải tập trung tháo gỡ để tạo ra kết quả cụ thể.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc xử lý công việc phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tạo ra hiệu quả thực chất, có sản phẩm cụ thể. Đồng thời giao UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các kiến nghị của địa phương nêu tại buổi làm việc, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể. Quan điểm của tỉnh là phải làm đến cùng, làm có hiệu quả và phải có sản phẩm cụ thể. Mỗi đơn vị, mỗi cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm của mình, cùng chung sức giải quyết dứt điểm các khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong việc tháo gỡ các dự án trên địa bàn.

Minh Hiếu