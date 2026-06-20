Mỹ quyết tâm theo đuổi mục tiêu chấm dứt chiến sự tại Ukraina

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington vẫn kiên định mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời thừa nhận tiến trình hướng tới hòa bình phức tạp hơn dự đoán ban đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, ngày 19/6/2026. Ảnh: AP

Phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Andrews gần thủ đô Washington ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông thừa nhận ban đầu từng cho rằng đây có thể là cuộc xung đột dễ giải quyết nhất, song thực tế quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình phức tạp hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/6 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow có thể được nối lại trong thời gian tới, dù khuôn khổ và cơ chế cụ thể vẫn đang được các bên thảo luận.

Theo ông Zelensky, các đối tác quốc tế cần tham gia tiến trình đàm phán nhằm bảo đảm tính hiệu quả và bền vững của bất kỳ thỏa thuận nào. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tái khẳng định các ưu tiên của Kyiv, bao gồm bảo đảm an ninh thời hậu xung đột và tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Đến nay, phía Nga chưa đưa ra bình luận về những phát biểu trên.

Trong một diễn biến khác, quan hệ giữa Ukraine và Belarus tiếp tục gia tăng căng thẳng, Tổng thống Volodymyr Zelensky yêu cầu Belarus dỡ bỏ các hệ thống radar và cơ sở phòng không dọc biên giới với Ukraine, đồng thời cảnh báo Kyiv có thể hành động nếu Minsk không thực hiện yêu cầu này.

Xe buýt chở đội bóng đá trẻ em Belarus tại vùng Bryansk của Nga bị tấn công. Ảnh: The Moscow Times

Tuyên bố được đưa ra sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một xe buýt chở đội bóng đá trẻ em Belarus tại vùng Bryansk của Nga. Belarus yêu cầu Ukraine giải thích về vụ việc, trong khi Kyiv phủ nhận mọi liên quan.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, nước này không có ý định tham gia xung đột, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Minh Phương