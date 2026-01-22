Tổng thống Mỹ lạc quan đạt thỏa thuận thương mại thuận lợi với Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây phát tín hiệu lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, bất chấp tiến trình đàm phán song phương đang chững lại, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Brookings Institution.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 21/1, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng hai nước vẫn có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực, dù tiến trình đàm phán song phương đang chững lại. Nhận định này được đưa ra gần năm tháng sau khi Washington áp thuế cao, có mặt hàng lên tới 50%, đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ, làm gia tăng bất định cho đàm phán trong bối cảnh tín hiệu chính sách từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thiếu nhất quán.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick gần đây cho rằng, một thỏa thuận tiềm năng đã không đạt được do Thủ tướng Narendra Modi không trực tiếp liên hệ với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, phía Ấn Độ nhanh chóng bác bỏ phát biểu của ông Lutnick, khẳng định thông tin này không chính xác. Tín hiệu tích cực trở lại sau khi Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Ấn Độ, Sergio Gor cho biết Washington coi New Delhi là đối tác chiến lược quan trọng và xác nhận các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang được duy trì.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng tiếp tục điều chỉnh thuế đối với Ấn Độ. Ông mô tả Thủ tướng Modi là “một người tốt” và cho rằng Ấn Độ đang tìm cách giải quyết các quan ngại của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington có thể điều chỉnh thuế nhanh chóng nếu cần thiết.

Ảnh: The Economic Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh những gì ông mô tả là sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ. Ông cho rằng, Mỹ đang đóng vai trò động lực chính của kinh tế toàn cầu, với tăng trưởng nhanh, thu nhập cải thiện, lạm phát giảm, đầu tư gia tăng và các chỉ số an ninh biên giới được cải thiện, coi đây là một trong những giai đoạn phục hồi nhanh nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.