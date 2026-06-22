Ấn Độ tuyên bố không nhân nhượng về thuế quan trong thỏa thuận thương mại với Mỹ

Ngay trước thềm chuyến thăm New Delhi của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào ngày 23 và 24/6, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal tuyên bố nước này sẽ không vội vàng thực thi thỏa thuận thương mại song phương nếu không giành được các lợi thế ưu đãi cụ thể về thuế quan.

Ấn Độ đang tham gia đàm phán thương mại với EU và Mỹ nhưng sẽ ưu tiên lợi ích quốc gia dài hạn hơn là các thỏa thuận vội vàng, Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal cho biết. Ảnh: PTI

Phát biểu vào ngày 21/6, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal xác nhận khung thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Ấn Độ và Mỹ hiện đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc ký kết và thực thi chính thức sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả giải quyết các rào cản thuế quan còn tồn đọng.

Ông Goyal khẳng định: "Chúng ta không thể thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) cho đến khi đạt được lợi thế cạnh tranh". Người đứng đầu ngành thương mại Ấn Độ giải thích thêm rằng New Delhi đang tìm kiếm mức thuế suất ưu đãi thấp hơn hẳn so với các quốc gia đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước khi đưa thỏa thuận vào cuộc sống.

Mặc dù hai nền kinh tế lớn đã nhanh chóng thiết lập được khung làm việc ban đầu, các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tạm thời này đã bị trì hoãn một thời gian dài.

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều bày tỏ kỳ vọng hai nước đang tiến rất gần đến một thỏa thuận chính thức. Dù vậy, dòng chảy thương mại thực tế cho thấy các quan chức kỹ thuật của hai bên vẫn cần thêm thời gian để khỏa lấp các khác biệt cuối cùng.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Phát biểu mang tính nguyên tắc của Bộ trưởng Piyush Goyal được đưa ra ngay trước một sự kiện đối ngoại quan trọng. Dự kiến trong hai ngày 23 và 24/6, Ấn Độ sẽ đón tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer tại New Delhi.

Chuyến thăm của vị đại diện thương mại Mỹ được kỳ vọng là cơ hội lớn để hai bên trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán, nỗ lực hoàn tất các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận. Nếu được thông qua, hiệp ước thương mại này được dự báo sẽ củng cố vững chắc quan hệ kinh tế song phương, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo cú hích lớn cho dòng chảy thương mại giữa hai quốc gia.

Nhật Lệ