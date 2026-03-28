Ấn Độ tuyên bố không làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã phát đi một thông điệp rõ ràng và có tính định vị chiến lược khi tuyên bố tại cuộc họp toàn đảng rằng Ấn Độ sẽ không đảm nhận vai trò “trung gian hòa giải” trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Phát biểu này không chỉ nhằm phản hồi trực tiếp trước các động thái ngoại giao của Pakistan, mà còn phản ánh cách tiếp cận nhất quán của New Delhi trong việc định hình vai trò của mình trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu trong cuộc họp toàn đảng. Ảnh: NDTVprofit

Trong bối cảnh Islamabad được cho là đang tìm cách nâng cao vị thế bằng việc đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Tehran, phát biểu tại cuộc họp tham vấn đa đảng mới đây, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã dập tắt những suy đoán về việc Ấn Độ sẽ đứng ra dàn xếp căng thẳng Mỹ-Iran. Ông khẳng định Ấn Độ là một cường quốc có vị thế riêng và không đi theo con đường của một “quốc gia môi giới”. Theo các nguồn tin tham dự cuộc họp, ông thậm chí mô tả Pakistan như một “quốc gia trung gian”

Ngoại trưởng Jaishankar nêu rõ lập trường của New Delhi là không tìm kiếm vai trò “người dàn xếp”, mà ưu tiên bảo vệ lợi ích cốt lõi, đặc biệt là an ninh năng lượng và ổn định khu vực. Tại cuộc họp, chính phủ khẳng định không có mối lo ngại nào về nguồn cung năng lượng, ngay cả khi căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng. Việc lưu thông hàng hải vẫn diễn ra bình thường, và Ấn Độ duy trì khả năng linh hoạt trong nhập khẩu dầu, bao gồm cả từ Iran bất chấp các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ.

Đáng chú ý, hơn 425.000 công dân Ấn Độ đã được đưa về nước an toàn, cho thấy năng lực phản ứng nhanh và tổ chức hiệu quả của chính phủ trong tình huống khủng hoảng. Đồng thời, sự đồng thuận chính trị cũng được củng cố khi các đảng đối lập bày tỏ sự ủng hộ đối với cách xử lý của chính phủ.

Theo CNN, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với Iran ngay trong cuối tuần, với mục tiêu tìm kiếm lối thoát khả thi cho cuộc khủng hoảng. Thậm chí, Phó Tổng thống JD Vance được cho là có thể tham gia, dù kế hoạch vẫn còn linh hoạt và có thể thay đổi vào phút chót

Đáng chú ý, Pakistan không phải là bên duy nhất tham gia vào nỗ lực này. Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác cũng đang triển khai các kênh đối thoại song song, tạo nên một mạng lưới ngoại giao đa tầng, nơi các lợi ích đan xen và cạnh tranh ảnh hưởng lẫn nhau.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong chuyến thăm Tehran vào tháng 11 năm 2025 . Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

Các cuộc thảo luận về cuộc gặp tiềm năng này dự kiến sẽ tiếp tục được cân nhắc tại Nhà Trắng, cho thấy tiến trình vẫn đang ở trạng thái “mở” và chịu tác động bởi nhiều biến số chính trị.

Ở thời điểm hiện tại, Islamabad đang đứng ở trung tâm của một nỗ lực ngoại giao kín đáo nhưng có sức nặng chiến lược. Nếu thành công, sáng kiến này không chỉ giúp giảm nhiệt một điểm nóng khu vực, mà còn có thể tái định hình vai trò của Pakistan trên bàn cờ địa chính trị, từ một bên quan sát trở thành một tác nhân trung gian có ảnh hưởng thực chất.

Nhật Lệ

Nguồn: NDTV , Tribune