Ấn Độ triệt phá âm mưu tấn công khủng bố tại thủ đô

Lực lượng Đặc nhiệm Cảnh sát Delhi phối hợp cùng Đội Chống khủng bố (ATS) Maharashtra vừa bắt giữ hai nghi phạm tại Mumbai, ngăn chặn kịp thời một âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn nhắm vào thủ đô New Delhi.

Âm mưu khủng bố bằng xe đồ chơi trẻ em bị ngăn chặn: Cảnh sát Delhi và Đội chống khủng bố Mumbai bắt giữ các nghi phạm trong cuộc đột kích ở Mumbai. Ảnh: Republic world

Hai nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Mossab Ahdam và Mohammad Hamad Kollara, cư dân tại khu vực Kurla (Mumbai) và huyện Thane. Theo thông tin điều tra, hai đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với các với các tổ chức khủng bố quốc tế như Jaish-e-Mohammed (JeM) và ISIS.

Cơ quan điều tra cho biết, các nghi phạm đang lên kế hoạch chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED) giấu trong xe đồ chơi điều khiển từ xa. Mục tiêu là kích nổ tại các địa điểm công cộng đông đúc ở Delhi nhằm gây thương vong lớn và qua mặt lực lượng an ninh bằng phương thức ngụy trang tinh vi là xe đồ chơi trẻ em điều khiển từ xa. Đây được coi là một thủ đoạn mới, tinh vi nhằm qua mặt các lớp an ninh truyền thống tại những nơi công cộng đông đúc ở thủ đô.

Cả hai nghi phạm đã được di lý về Delhi để thẩm vấn chuyên sâu.

Cảnh sát cũng đang giám sát một nhóm thanh thiếu niên tại Mumbai nghi bị lôi kéo vào mạng lưới này. Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) công bố chính sách chống khủng bố quốc gia đầu tiên mang tên Prahaar vào tháng 2/2026. Chính sách này tập trung vào việc triệt phá các mạng lưới tuyển dụng trực tuyến, ngăn chặn nguồn tài trợ và thắt chặt an ninh tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu như đường sắt, cảng hàng không và nhà máy điện

Các đội từ Lực lượng An ninh Quốc gia, Cơ quan Điều tra Quốc gia, bộ phận pháp y và đội điều tra của Delhi đang điều tra hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ, ngày 10 tháng 11, năm 2025 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang thắt chặt an ninh tối đa sau những đe dọa gần đây từ các tổ chức cực đoan. Các cơ quan chức năng ghi nhận sự chuyển dịch sang phương thức cực đoan hóa qua mạng. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài tháng sau vụ đánh bom xe gần Pháo đài Đỏ (tháng 11/2025) khiến 13 người thiệt mạng. Điều này khiến công chúng NewDelhi luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ và các bản tin về việc ngăn chặn kịp thời âm mưu mới này đã mang lại sự trấn an nhất định.

Nhật Lệ

Nguồn: Wionews, Times of India