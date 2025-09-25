Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa tầm trung Agni Prime trên đường ray

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 25/9, Ấn Độ đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa tầm trung Agni Prime có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ hệ thống phóng di động trên đường ray. Thành công này cho phép tên lửa Agni Prime mở rộng khả năng hoạt động trên khắp mạng lưới đường sắt rộng lớn của Ấn Độ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với video về cuộc thử nghiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh nhấn mạnh: "Vụ phóng đầu tiên được thực hiện từ một bệ phóng di động trên đường ray này được thiết kế đặc biệt, có khả năng di chuyển trên mạng lưới đường sắt mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, cho phép người dùng có thể di chuyển xuyên quốc gia và phóng trong thời gian ngắn, cùng tầm nhìn hạn chế."

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Singh chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược và lực lượng vũ trang về cuộc thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung Agni Prime.

Ông cho biết cuộc phóng thử thành công này đã đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia có khả năng phát triển hệ thống phóng dạng hộp từ mạng lưới đường ray đang di chuyển.

Với tầm bắn lên tới 2.000 km, Agni Prime là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, có thể phóng từ cả đường bộ và đường ray. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển tiên tiến, trong đó có cả dẫn đường dự phòng, để đảm bảo độ chính xác cao.

Cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh năng lực triển khai lực lượng tên lửa cơ động, linh hoạt và khó phát hiện của Ấn Độ, tăng thêm một lớp khó lường cho kho vũ khí chiến lược của nước này và củng cố khả năng phòng thủ an toàn./.

Theo TTXVN