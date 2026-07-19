Ấn Độ phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân phát triển

Ngày 18/7, công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace của Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa Vikram-1, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của nước này đưa tên lửa lên quỹ đạo Trái Đất. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp vũ trụ thương mại và mở rộng vị thế của Ấn Độ trên thị trường phóng vệ tinh toàn cầu.

Tên lửa Vikram-1 của công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Skyroot Aerospace được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), ngày 18/7/2026. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ thực hiện sứ mệnh đưa vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: Reuters.

Tên lửa Vikram-1 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota lúc 6 giờ 35 phút GMT trong sứ mệnh mang tên Mission Aagaman , đưa nhiều tải trọng thương mại và các thiết bị thí nghiệm vào quỹ đạo. Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, tên lửa đã đưa thành công các tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất thấp ở độ cao khoảng 450 km.

Skyroot Aerospace cho biết chuyến bay nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của các hệ thống động cơ, điện tử hàng không, đo đạc từ xa, dẫn đường, định vị và điều khiển trong điều kiện thực tế, đồng thời thu thập dữ liệu phục vụ các sứ mệnh thương mại trong tương lai. Công ty đánh giá Mission Aagaman đã thành công và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện thêm một số chuyến bay thử trước khi triển khai hoạt động phóng thương mại thường xuyên.

Ông V. Narayanan, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO); ông Pawan Goenka, Chủ tịch IN-SPACe; ông Pawan Kumar Chandana, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Skyroot Aerospace; và ông Naga Bharath Daka, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành (COO) Skyroot Aerospace, tạo dáng bên mô hình tên lửa Vikram-1 sau buổi họp báo về vụ phóng thành công tên lửa Vikram-1 của Skyroot Aerospace lên quỹ đạo, đưa công ty trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ảnh: Reuters.

Được thành lập năm 2018, Skyroot Aerospace là một trong những doanh nghiệp tiên phong của làn sóng khởi nghiệp không gian tại Ấn Độ sau khi Chính phủ nước này mở cửa lĩnh vực vũ trụ cho khu vực tư nhân vào năm 2020. Đầu năm nay, Skyroot cũng trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành công nghiệp vũ trụ của Ấn Độ đạt mức định giá hơn 1 tỷ USD.

Cao khoảng 22 m, Vikram-1 được thiết kế để đưa tải trọng tối đa 350 kg lên quỹ đạo Trái Đất thấp. Tên lửa sử dụng ba tầng đẩy nhiên liệu rắn kết hợp với mô-đun điều chỉnh quỹ đạo dùng nhiên liệu lỏng, vận hành bằng động cơ in 3D – công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng trên một tên lửa quỹ đạo do Ấn Độ phát triển.

Sứ mệnh mang theo nhiều tải trọng thử nghiệm của các tổ chức trong và ngoài Ấn Độ, bao gồm các vệ tinh trình diễn công nghệ và thiết bị phục vụ thí nghiệm trên quỹ đạo. Trước đó, năm 2022, Skyroot đã thực hiện thành công chuyến bay cận quỹ đạo Vikram-S – tên lửa tư nhân đầu tiên được phóng từ lãnh thổ Ấn Độ.

Việc Vikram-1 cất cánh thành công diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ ngày càng gia tăng, khi nhiều doanh nghiệp tư nhân tìm cách cạnh tranh với các tập đoàn lớn như SpaceX. Đồng thời, nhiều quốc gia tại châu Âu và châu Á cũng đang tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nhằm bảo đảm năng lực tiếp cận không gian độc lập, phục vụ cả mục tiêu thương mại và quốc phòng.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu nâng quy mô nền kinh tế không gian từ khoảng 8 tỷ USD hiện nay lên 44 tỷ USD vào năm 2033, kỳ vọng khu vực tư nhân sẽ trở thành động lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nước này trên thị trường không gian toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters