Tướng Mỹ cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột với Iran

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ mới đây cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về nguy cơ leo thang xung đột với Iran, trong bối cảnh các lựa chọn quân sự của Washington ngày càng hạn chế.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: Navy Times.

Tướng Caine nêu quan ngại với một số quan chức cấp cao, trong đó có Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance. Ông cho rằng chỉ sử dụng sức mạnh không quân khó có thể buộc Tehran chấp nhận các yêu cầu của Washington, trong khi nguy cơ Iran trả đũa trên diện rộng có thể gia tăng.

Ông Dan Caine và một số quan chức khác cũng tỏ ra hoài nghi về phương án leo thang được đề xuất cuối tháng 7, do lo ngại Iran có thể tấn công các đồng minh của Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực. Tổng thống Trump sau đó đã hoãn chiến dịch sau khi các đối tác vùng Vịnh cảnh báo về nguy cơ bị trả đũa.

Một vấn đề khác khiến giới chức Mỹ lo ngại là khả năng duy trì xung đột trong thời gian dài. Kho tên lửa đánh chặn phòng không và một số loại đạn dược chính xác của Mỹ được cho là đang thu hẹp, có thể ảnh hưởng đến năng lực tác chiến nếu Washington tiếp tục mở rộng chiến dịch.

Dù vậy, Tướng Caine nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho Iran nếu Tổng thống Trump yêu cầu leo thang. Các quan chức Mỹ hiện tìm cách đạt được một kết quả mà ông Trump có thể coi là thắng lợi, đồng thời duy trì dư địa cho giải pháp ngoại giao.

Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: CNBC.

Trong khi đó, Iran tiếp tục phản đối lập trường của Mỹ. Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Tổng thống Trump liên tục thay đổi giữa đe dọa tấn công và đề nghị đàm phán, cho rằng cách tiếp cận này thiếu nhất quán.

Những diễn biến trên cho thấy chính quyền Mỹ đang đứng trước bài toán khó giữa việc duy trì sức ép quân sự với Iran và nguy cơ xung đột lan rộng. Trong khi đó, khả năng duy trì chiến dịch trong thời gian dài cũng có thể bị hạn chế bởi nguồn lực quân sự, vì vậy giải pháp ngoại giao tiếp tục là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với Washington.

Minh Phương

Nguồn: TRT, TNN.