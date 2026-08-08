Mỹ lên kế hoạch thử nghiệm lá chắn tên lửa từ không gian

Lầu Năm Góc dự kiến tiến hành các cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với chương trình phòng thủ tên lửa trên không gian vào cuối năm nay, trước khi thực hiện các cuộc thử nghiệm bay vào năm 2027, trong nỗ lực phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa từ quỹ đạo Trái Đất.

Mỹ đang đẩy nhanh chương trình lá chắn tên lửa Golden Dome trên không gian. Ảnh: L3Harris.

Các mốc quan trọng trên là trọng tâm của nỗ lực phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa từ không gian, một trụ cột trong lá chắn phòng thủ Golden Dome trị giá 185 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Mỹ đã dành 3,2 tỷ USD để phát triển các nguyên mẫu vệ tinh vũ trang có khả năng bắn hạ tên lửa, với các hợp đồng trong tương lai có thể trị giá hàng chục tỷ USD.

Lực lượng Vũ trụ Mỹ đang áp dụng một chiến lược mua sắm quốc phòng mang tính đổi mới nhằm thu hút cả các nhà thầu truyền thống và những doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực này.

Chương trình này đánh dấu một trong những nỗ lực tham vọng nhất nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa từ không gian kể từ Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) của Tổng thống Ronald Reagan trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Sáng kiến này cuối cùng đã bị từ bỏ do chi phí khổng lồ, những thách thức về công nghệ và sự ủng hộ chính trị không mạnh mẽ.

Hiện nay, Lầu Năm Góc cho rằng công nghệ này cần thiết hơn bao giờ hết nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tại một phiên điều trần trước các nhà lập pháp hồi tháng 4, Tướng Michael Guetlein, quan chức Lực lượng Vũ trụ Mỹ phụ trách chương trình Golden Dome, cho biết: “Một thế hệ mới các mối đe dọa tiên tiến từ trên không và tên lửa, chưa từng có về tốc độ, số lượng và mức độ sát thương, hiện đang đặt lãnh thổ Mỹ vào tình trạng nguy hiểm”.

Các hệ thống đánh chặn tên lửa từ không gian, hiện chưa được quốc gia nào triển khai, là những phương tiện vũ trụ bay quanh Trái Đất với tốc độ hàng nghìn mét/giây, được thiết kế để theo dõi, phát hiện và bắn hạ các tên lửa đạn đạo đang bay tới trong khoảng thời gian vài phút khi chúng di chuyển trong không gian hướng tới mục tiêu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi công bố về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome, ngày 20 tháng 5 năm 2025. Ảnh: AFP.

Hồi tháng 4, Lực lượng Vũ trụ Mỹ thông báo đã trao hợp đồng cho 12 công ty, trong đó có SpaceX, Anduril Industries Inc. và Lockheed Martin Corp, để phát triển các nguyên mẫu hệ thống đánh chặn trên quỹ đạo.

Tuy nhiên, các chuyên gia hoài nghi rằng nỗ lực hiện nay có thể tránh được kết cục tương tự Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của chính quyền Reagan.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính sẽ cần hơn 700 tỷ USD để đưa lên quỹ đạo một mạng lưới các hệ thống đánh chặn từ không gian nhằm đối phó với chỉ một vài tên lửa.

Tướng Guetlein, cho biết chỉ có khoảng 185 tỷ USD để chi cho toàn bộ chương trình. Ngay cả khi chương trình có thể được triển khai với chi phí hợp lý, các nghị sĩ đảng Dân chủ như Thượng nghị sĩ Ed Markey của bang Massachusetts và Hạ nghị sĩ John Garamendi của bang California đã bày tỏ lo ngại rằng việc đưa vũ khí lên quỹ đạo có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn trên toàn cầu.

Thúy Hà

Nguồn: Bloomberg