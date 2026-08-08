HĐBA LHQ lên án Houthi, căng thẳng Yemen tiếp tục nóng với loạt vụ tấn công mới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và các tàu thương mại, đồng thời cảnh báo những hành động này đe dọa an ninh khu vực, quyền tự do hàng hải và có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Yemen.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út và các tàu thương mại. Ảnh: lbcgroup.

Trong tuyên bố ngày 7/8, các thành viên HĐBA lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út kể từ ngày 13/7 và nhằm vào các tàu thương mại kể từ ngày 22/7.

HĐBA cảnh báo các hành động của Houthi đang đe dọa an ninh khu vực, quyền và tự do hàng hải, đồng thời làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng và cản trở các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại khu vực, trong đó có Yemen.

Các thành viên HĐBA kêu gọi Houthi kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng, đồng thời khuyến khích lực lượng này sử dụng các kênh đối thoại hiện có để giải quyết những bất đồng và giảm căng thẳng.

HĐBA LHQ tái khẳng định ủng hộ Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg trong nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chính trị được đàm phán, toàn diện, do người Yemen dẫn dắt và làm chủ, dựa trên các cơ sở tham chiếu đã được thống nhất và phù hợp với các nghị quyết liên quan của HĐBA.

Trong khi đó, cùng ngày lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ của các lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại tỉnh Marib.

Người phát ngôn Houthi Yahya Saria cho biết cuộc tấn công nhằm vào các vị trí triển khai binh sĩ, kho vũ khí và trang thiết bị tại căn cứ Sahn al-Jin, sau khi lực lượng này theo dõi hoạt động của các lực lượng đối phương.

Cổng thông tin Al-Mashhad al-Yemeni đưa tin Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công thành phố Marib vào sáng 7/8. Theo chỉ huy lực lượng chính phủ Yemen, các cuộc tấn công nhằm vào những vị trí quân sự tại hai tỉnh Marib và Hadhramaut khiến 17 binh sĩ thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Bích Hồng

Nguồn: Arab News, TASS.