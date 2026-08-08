Tây Ban Nha công bố biện pháp kiểm soát biên giới mới với Italy

Tây Ban Nha vừa thông báo áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với người nhập cảnh đến từ Italy, sau khi Rome triển khai biện pháp tương tự đối với người đến từ Tây Ban Nha, động thái làm căng thẳng thêm tranh chấp giữa hai nước châu Âu liên quan các biện pháp kiểm soát người di cư.

Tây Ban Nha thông báo áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với người nhập cảnh đến từ Italy bắt đầu từ ngày 9/8 đến ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, các biện pháp kiểm soát bắt đầu từ 0h ngày 9/8 và kéo dài đến ngày 7/9. Madrid cho biết quyết định được đưa ra trong bối cảnh Italy đang đối mặt với “sức ép dai dẳng từ tình trạng di cư bất hợp pháp”.

Trước đó, Italy áp dụng kiểm soát tại các điểm nhập cảnh đối với người đến từ Tây Ban Nha sau làn sóng di cư ồ ạt vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Madrid đã yêu cầu Rome nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp này và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu Italy không thực hiện. Tuy nhiên, Rome bác bỏ yêu cầu của Madrid, khiến tranh cãi giữa hai đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU) và NATO trở thành một cuộc đối đầu hiếm thấy.

Căng thẳng bắt nguồn từ ngày 30-31/7, khi khoảng 60.000 người từ Maroc vượt qua biên giới vào Ceuta. Quy mô dòng người đặc biệt nghiêm trọng khi dân số vùng lãnh thổ này chỉ khoảng 80.000 người.

Italy là một trong những nước EU có lập trường cứng rắn về vấn đề di cư. Sau vụ việc tại Ceuta, Rome thậm chí kêu gọi đình chỉ Tây Ban Nha khỏi khu vực Schengen, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát trong thời hạn 1 tháng đối với người đến từ Tây Ban Nha.

Madrid phản ứng gay gắt, cho rằng quyết định của Rome là “không công bằng, đi ngược lợi ích của EU và mang tính phân biệt đối xử với người dân Tây Ban Nha”. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares mô tả động thái của Italy là “một quả ngư lôi bắn vào thân tàu đoàn kết châu Âu”.

Chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi Italy dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát và đối xử với công dân Tây Ban Nha như những công dân châu Âu khác. Madrid đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng “các biện pháp tương xứng” nếu Rome không rút các biện pháp trên.

Trẻ em di cư xếp hàng bên ngoài một đồn cảnh sát để làm thủ tục đăng ký sau làn sóng người di cư từ Maroc vượt biên vào lãnh thổ Tây Ban Nha, tại Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 6 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Italy từ chối thay đổi quyết định ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, Madrid công bố các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với người đến từ Italy, chính thức đưa tranh cãi về chính sách di cư sang một giai đoạn căng thẳng mới.

Diễn biến này không chỉ đặt quan hệ giữa hai nước EU trước thử thách mà còn làm dấy lên lo ngại về những tác động đối với nguyên tắc tự do đi lại vốn là một trong những nền tảng của khu vực Schengen.

Thúy Hà

Nguồn: The Guardian