Ấn Độ, Pháp tăng cường hợp tác song phương

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14/6 đã nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, với trọng tâm là đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng, không gian và thương mại, qua đó mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế lớn.

Ấn Độ và Pháp công bố những điểm quan trọng nhằm tăng cường hợp tác chiến lược. Ảnh: DD India

Tại cuộc hội đàm ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quốc phòng, công nghệ, thương mại, an ninh và các vấn đề quốc tế. Hai bên công bố 13 thỏa thuận và sáng kiến mới nhằm tăng cường hợp tác lâu dài.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Modi cho biết hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ, không gian, đổi mới sáng tạo và chống khủng bố. Hai bên cũng thúc đẩy các chương trình thiết kế, phát triển và sản xuất chung các nền tảng quốc phòng cùng công nghệ tiên tiến.

Trong lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ và Pháp nhất trí thúc đẩy thương mại song phương, đẩy nhanh tiến trình Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ - EU và tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng. Hai nước cũng thông qua Lộ trình Đổi mới sáng tạo Ấn Độ - Pháp 2030 và thành lập Nhóm Công tác chung về Trí tuệ Nhân tạo, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, chất bán dẫn, điện toán lượng tử và an ninh mạng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong sự kiện “Bharat Innovates” tại Nice, Pháp, ngày 14/6/2026. Ảnh: India Tribune

Phát biểu tại triển lãm Bharat Innovates ở Nice, Tổng thống Macron đánh giá Ấn Độ đang nổi lên như một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu và là đối tác công nghệ ngày càng quan trọng.

Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định, Ấn Độ đang chuyển từ nước tiếp nhận sang cung cấp giải pháp công nghệ cho thế giới, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác với quốc gia Nam Á này.

Quan hệ giữa Paris và New Delhi đã được tăng cường đáng kể trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, nơi nhà lãnh đạo Ấn Độ được mời tham dự một số phiên thảo luận về các vấn đề kinh tế và công nghệ toàn cầu.

Minh Phương