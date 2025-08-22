Ấn Độ-Nga nhất trí tăng cường quan hệ thương mại song phương

Ngày 21/8, Ấn Độ và Nga đã nhất trí thúc đẩy các mối quan hệ thương mại khi Ngoại trưởng của hai nước hội đàm tại thủ đô Moskva (Nga).

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov nhấn mạnh hai bên đã đạt được những kết quả tốt đẹp liên quan tới hợp tác trong lĩnh vực hydrocarbon, cũng như trong việc cung cấp dầu mỏ của Nga cho thị trường Ấn Độ.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng hai nước có lợi ích chung trong việc triển khai các dự án khai thác tài nguyên năng lượng chung, bao gồm cả tại vùng Viễn Đông và trên thềm lục địa của Nga ở Bắc Cực.

Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ngoại trưởng Jaishankar nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước này và Nga là một trong những mối quan hệ bền vững nhất trên thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ông cho biết hai nước tái khẳng định tham vọng mở rộng thương mại song phương, bao gồm cả việc Ấn Độ tăng xuất khẩu sang Nga. Mục tiêu này đòi hỏi phải nhanh chóng giải quyết các rào cản phi thuế quan và các trở ngại pháp lý.

Theo ông, việc Ấn Độ tăng cường xuất khẩu sang Nga trong các lĩnh vực như dược phẩm, nông nghiệp và dệt may chắc chắn sẽ giúp khắc phục tình trạng mất cân bằng hiện nay.

Nga đã có thể chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ - một nguồn thu ngân sách quan trọng, khỏi châu Âu và chủ yếu sang Trung Quốc cũng như Ấn Độ sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Moskva vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, ngày 20/8, các quan chức Đại sứ quán Nga tại New Delhi cho biết Nga dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Ấn Độ bất chấp việc Mỹ cảnh báo áp thuế bổ sung lên tới 50% đối với hàng hóa của Ấn Độ nếu nước này tăng cường mua dầu của Nga.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng phía Nga hy vọng các cuộc đàm phán ba bên với Ấn Độ và Trung Quốc sẽ sớm diễn ra./.

Theo TTXVN