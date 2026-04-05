Ấn Độ cân nhắc hợp tác cùng Nga sản xuất tiêm kích tàng hình Su-57

Ấn Độ đang phát tín hiệu mở cửa khả năng hợp tác với Nga trong việc sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57, mặc dù nước này đang tiến gần tới việc hoàn tất hợp đồng mua 114 tiêm kích Rafale của Pháp và đẩy nhanh chương trình máy bay chiến đấu nội địa AMCA.

Tiêm kích Su-57 của Nga. Ảnh: AFP.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng hàng đầu Ấn Độ HAL, Tiến sĩ D.K. Sunil, cho biết: “Phía Nga đã trình bày năng lực của Su-57 với Không quân. Chúng tôi cũng đánh giá sơ bộ năng lực các nhà máy của mình đối với thiết bị Nga. Một ủy ban Nga nhận định khoảng 50% cơ sở hạ tầng hiện có có thể sử dụng để sản xuất Su-57, nhưng vẫn cần thêm đầu tư mới.”

Ông Sunil nhấn mạnh, HAL đang chờ báo giá từ Nga về mức đầu tư cần thiết, sau đó sẽ phối hợp với Không quân Ấn Độ để xác định chi phí, số lượng máy bay và các mốc thời gian sản xuất. Các cơ quan quốc phòng Nga cũng đang phân tích để xác định vốn đầu tư cần thiết, với mục tiêu giảm chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có, chẳng hạn như dây chuyền sản xuất Su-30MKI.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Thống chế Không quân A.P. Singh, từng thể hiện quan điểm thận trọng: “Chúng tôi phải cân nhắc mọi lựa chọn. Bộ Quốc phòng và Không quân có quy trình chặt chẽ trong việc tiếp nhận bất kỳ hệ thống vũ khí nào. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phương án nào đáp ứng yêu cầu và phù hợp nhất.”

Ấn Độ cân nhắc hợp tác cùng Nga sản xuất tiêm kích tàng hình Su-57. Ảnh: Defence.In

Các chuyên gia cho rằng sản xuất Su-57 tại Ấn Độ có thể giúp giảm thiếu hụt phi đội, cung cấp một nền tảng tiêm kích tàng hình sẵn sàng tác chiến trước khi AMCA đạt khả năng đầy đủ. Việc tận dụng dây chuyền Su-30MKI hiện có còn giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển chuỗi cung ứng và giảm chi phí sản xuất nhờ hạ tầng sẵn có.

Nga lần đầu chào bán phiên bản Su-57E tại triển lãm Aero Ấn Độ 2025, đưa ra “gói thỏa thuận vàng” bao gồm cung cấp máy bay hoàn thiện, sản xuất Su-57 tại Ấn Độ và hỗ trợ phát triển AMCA. Moscow sau đó điều chỉnh đề xuất, bổ sung chuyển giao công nghệ, khả năng phát triển phiên bản hai chỗ ngồi và sản xuất theo giấy phép hoàn toàn tại Ấn Độ.

Đại sứ Nga tại Ấn Độ, Denis Alipov, khẳng định: “Công việc đang được tiến hành tích cực trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nền tảng Su-57E, có thể sử dụng để triển khai chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 của riêng Ấn Độ.” Hiện mọi kế hoạch vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, quyết định cuối cùng sẽ do Không quân và chính phủ Ấn Độ phê duyệt, đặc biệt phụ thuộc vào chi phí và khả năng tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có.

Thu Uyên

Nguồn: ET