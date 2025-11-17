Ấn Độ: Bắt giữ đồng phạm vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ tại thủ đô New Delhi

Ấn Độ vừa bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ đánh bom xe chết người tại thủ đô New Delhi hôm 10/11 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Ấn Độ: Bắt giữ đồng phạm vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ tại thủ đô New Delhi. Ảnh: Al Jazeera

Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cho biết người này là đồng phạm của kẻ đánh bom liều chết đã thực hiện vụ tấn công gần Pháo đài Đỏ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn nhằm truy tìm các nghi phạm khác liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ là Amir Rashid Ali, cư trú tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, bị cáo buộc hỗ trợ mua chiếc xe được sử dụng để gây ra vụ nổ trên. Cơ quan này cáo buộc Ali thông đồng với kẻ đánh bom liều chết bị nghi ngờ là Umar Un Nabi, cư dân quận Pulwama ở nam Kashmir.

Theo NIA, Ali đã đến New Delhi hỗ trợ mua chiếc xe Hyundai i20, sau đó được gắn thiết bị nổ tự chế để gây ra vụ nổ tại khu vực đèn giao thông, gần Pháo đài Đỏ - di tích lịch sử nổi tiếng và được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô. Đây là vụ nổ lớn đầu tiên ở Delhi kể từ năm 2011. Nhà chức trách Ấn Độ xác định đây là “vụ tấn công khủng bố” và cam kết nhanh chóng đưa các thủ phạm ra xét xử.

Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đã gọi vụ nổ là “hành động khủng bố tàn bạo do các lực lượng phản quốc gây ra”. Thủ tướng Modi từng tuyên bố sẽ xem bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào gây ra đều là “hành động chiến tranh”.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một chiếc xe khác thuộc sở hữu của Nabi để kiểm tra. Tính đến nay, NIA đã thẩm vấn 73 nhân chứng, bao gồm các nạn nhân bị thương trong vụ việc. Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) đã phát hiện nhiều viên đạn còn nguyên, cũng như nhiều loại chất nổ khác nhau tại hiện trường. Các điều tra viên cho rằng nghi phạm chính Dr Umar Nabi nhiều khả năng đã “hoảng loạn”, sau khi biết tin một mạng lưới khủng bố lớn vừa bị triệt phá ở khu vực Faridabad tại bang Haryana, chỉ cách New Delhi khoảng 50 km. Vụ nổ xảy ra khi tên này đang vận chuyển vật liệu nổ trên xe ô tô con Hyundai i20.

Lê Hà

Nguồn: Al Jazeera, BBC