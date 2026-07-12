AI định hình chiến tranh hiện đại, Ấn Độ đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội

Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ ngày càng định hình phương thức tác chiến trong các cuộc xung đột tương lai. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đang tăng cường ứng dụng AI và đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây để điều chỉnh chiến lược phát triển năng lực quốc phòng.

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AI định hình chiến tranh hiện đại. Ảnh: CAPSS India.

Phát biểu ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong các cuộc xung đột tương lai. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố quyết định vẫn là ý chí quốc gia, lực lượng quân đội được đào tạo bài bản và năng lực quân sự cốt lõi.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh New Delhi đang tích cực phân tích các bài học từ các cuộc chiến sự gần đây tại Ukraine và Trung Đông để tăng tốc lộ trình hiện đại hóa quân đội.

Trên phương diện tác chiến toàn cầu, AI hiện trở thành chất xúc tác cốt lõi giúp các lực lượng vũ trang xử lý siêu tốc dữ liệu tình báo khổng lồ từ ảnh vệ tinh, video của thiết bị bay không người lái (UAV) và thông tin liên lạc bị đánh chặn, từ đó tự động đề xuất các phương án tác chiến tối ưu cho chỉ huy trường.

Bên cạnh việc tối ưu hóa hậu cần thông qua dự đoán bảo dưỡng khí tài và định tuyến tiếp tế, AI còn nâng cao năng lực an ninh mạng để đánh trả các cuộc tấn công vào hạ tầng thông tin quân sự.

Hiện nay, các cường quốc hàng đầu đang dẫn dắt cuộc đua này với những thế mạnh riêng, trong đó Mỹ tập trung vào AI tiên tiến và hệ thống tự hành trên biển, trên không, Trung Quốc đi đầu về sản xuất UAV quy mô lớn và tác chiến bầy đàn (drone swarm) còn Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiếp tục nâng cấp các hệ thống không người lái tấn công sau quá trình đánh giá thực tế.

Ấn Độ đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Ảnh: The New Indian Express.

Từ thực tế tại các điểm nóng xung đột, quân đội Ấn Độ rút ra bài học về vai trò của các dòng UAV chi phí thấp trong chiến tranh hiện đại. Để thích ứng, New Delhi đang tái cấu trúc lực lượng, đẩy mạnh phát triển UAV giám sát, UAV tấn công, UAV hoạt động tầm xa và các mẫu UAV chiến thuật cỡ nhỏ. Đồng thời, Ấn Độ tận dụng thế mạnh của ngành công nghệ thông tin để tích hợp AI vào hệ thống giám sát, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và nâng cao năng lực không gian phục vụ an ninh quốc gia.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.