Tướng Đức: AI và máy bay không người lái sẽ định hình chiến trường tương lai

Trung tướng Christian Freuding, một trong những chỉ huy cấp cao của quân đội Đức, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không người lái và các hệ thống chỉ huy kỹ thuật số sẽ trở thành những yếu tố quyết định trên chiến trường tương lai. Tuy nhiên, xe tăng và lực lượng bộ binh vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và bảo vệ lãnh thổ.

Trung tướng Christian Freuding, một trong những chỉ huy cấp cao của quân đội Đức. Ảnh: X

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist ngày 25-6, Trung tướng Freuding cho biết, quân đội Đức cần nhanh chóng tăng cường năng lực ở năm lĩnh vực trọng yếu, gồm hỏa lực tầm xa, phòng không, tác chiến điện từ, phối hợp giữa lực lượng có người lái và không người lái, cùng hệ thống chỉ huy - kiểm soát ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo ông, lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra trên chiến trường hiện đại vượt quá khả năng xử lý của con người. Vì vậy, các lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất, kết hợp AI để thu thập, phân tích và xử lý thông tin theo thời gian thực, qua đó rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao hiệu quả chỉ huy tác chiến.

Tướng Freuding nhận đình: Xe tăng sẽ không mất đi vai trò mà sẽ được phát triển thành các trung tâm chỉ huy cơ động. Ảnh: DW.

Trung tướng Freuding nhận định xe tăng sẽ không mất đi vai trò mà sẽ được phát triển thành các trung tâm chỉ huy cơ động, có khả năng điều phối các phương tiện mặt đất không người lái và các hệ thống tác chiến tự động, đồng thời vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ hỏa lực trực tiếp trong các trận đánh cự ly gần.

Mặc dù đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của công nghệ, vị chỉ huy quân đội Đức cho rằng chiến trường trong tương lai sẽ không hoàn toàn do máy móc đảm nhiệm. Theo ông, con người vẫn phải giữ quyền quyết định cuối cùng đối với việc sử dụng vũ lực và triển khai các hoạt động quân sự.

Những nhận định của Trung tướng Freuding phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân đội của nhiều quốc gia, trong đó AI, các hệ thống không người lái và mạng lưới chỉ huy số đang ngày càng trở thành những thành tố quan trọng trong xây dựng năng lực tác chiến thế hệ mới.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu