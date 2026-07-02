AI có thể trở thành “vũ khí hạt nhân kỹ thuật số” trong tương lai

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe mới đây cảnh báo, các công cụ tấn công mạng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra những rủi ro an ninh ở quy mô tương tự “vũ khí hạt nhân kỹ thuật số”, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Ảnh: Recorded Future News.

Phát biểu tại hội nghị của Amazon Web Services (AWS) ở Washington ngày 1/7, ông Ratcliffe cho biết AI đang làm thay đổi đáng kể năng lực tác chiến trên không gian mạng và sẽ tiếp tục nâng cao mức độ cạnh tranh giữa Mỹ với các đối thủ chiến lược. Theo người đứng đầu CIA, việc ví các công cụ AI tiên tiến như “vũ khí hạt nhân kỹ thuật số” là cách phản ánh mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của công nghệ này đối với an ninh quốc gia.

Ông Ratcliffe cũng cho rằng các quốc gia đối thủ đang tìm cách tiếp cận và khai thác những thành tựu công nghệ của Mỹ để phục vụ lợi ích riêng. Vì vậy, CIA đang đẩy nhanh quá trình hợp tác với khu vực tư nhân nhằm ứng dụng các công nghệ AI tiên tiến vào hoạt động tình báo và bảo đảm an ninh.

Cảnh báo của Giám đốc CIA được đưa ra sau khi liên minh chia sẻ tình báo Five Eyes, gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand, nhận định các mô hình AI thế hệ mới có thể nhanh chóng làm thay đổi cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ trên không gian mạng. Theo liên minh này, những thay đổi mang tính đột phá có thể diễn ra chỉ trong vài tháng, thay vì nhiều năm như các dự báo trước đây.

AI có thể trở thành “vũ khí hạt nhân kỹ thuật số” trong tương lai. Ảnh: Chatham House.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh về AI giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn biến quyết liệt. Sau khi công ty DeepSeek của Trung Quốc gây chú ý với các mô hình AI có hiệu năng cao và chi phí thấp, nhiều doanh nghiệp công nghệ khác của Trung Quốc cũng lần lượt giới thiệu các mô hình mới, làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Nhiều chuyên gia nhận định AI sẽ tiếp tục là lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về an ninh mạng, quản trị công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm hạn chế các nguy cơ phát sinh từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lê Hà.

Nguồn: RT; liên minh tình báo Five Eyes.